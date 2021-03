"Transakcja zostanie sfinalizowana po uzyskaniu opinii Rady Pracowniczej Mondial Relay oraz pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych. Finansowanie pomostowe transakcji w okresie 365 dni zapewni konsorcjum siedmiu banków. Spółka zakłada, że zamknięcie transakcji nastąpi do końca drugiego kwartału 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

W 2020 r. Mondial Relay uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 437 mln euro oraz wypracował ok. 60 mln euro EBITDA, podano także.

"Planowana akwizycja Mondial Relay we Francji to realizacja strategii zapowiedzianej podczas IPO na Euronext Amsterdam i jedna z największych zagranicznych inwestycji polskiej firmy w historii. Ekspansja międzynarodowa jest kluczowym elementem rozwoju InPost, a Mondial Relay zapewni nam obecność na jednym z największych rynków e-commerce w Europie. To skokowe przyspieszenie naszego wzrostu i zwiększenie wartości spółki" - powiedział prezes InPostu Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Firma Mondial Relay, założona w 1997 roku, jest wiodącym dostawcą przesyłek dla e-commerce na rynku europejskim. Posiada około 15 800 punktów odbioru i nadania we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim (stan na luty 2021). We Francji jest drugą co wielkości siecią, obejmującą 11 000 punktów oraz 4 centra dystrybucyjne. W 2020 roku obsłużyła 131 mln przesyłek, co czyni ją największym niezależnym graczem we Francji pod względem wolumenu, podano w materiale.

Zakładane strategiczne efekty akwizycji to m.in. zwiększenie wolumenów obsługiwanych przesyłek - w 2020 roku łącznie 440 mln sztuk, zwiększenie zasięgu geograficznego i sieci obsługi do 28 000 punktów, wskazał InPost.

"Przy wartości szacowanej na ok. 56 mld euro, francuski rynek e-commerce jest około 5 razy większy niż polski, osiąga również jeden z najwyższych w Europie wskaźników penetracji usługami doręczeń poza adresem odbiorcy, szacowany na około 40%" - czytamy w komunikacie.

Na bazie pro-forma współczynnik zadłużenia netto do EBITDA InPostu osiągnie około 3,5x bezpośrednio po transakcji.

"Priorytetem będzie zmniejszenie zadłużenia do poziomu dźwigni netto wynoszącej około 2,0-2,5x EBITDA w ciągu 24 miesięcy po transakcji w efekcie zwiększenia poziomu EBITDA oraz wypracowywaniu dodatnich przepływów pieniężnych, przy jednoczesnym dalszym inwestowaniu w celu wspierania rozwoju na obecnych i nowych kluczowych rynkach - przede wszystkim w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji" - czytamy dalej.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. Liczba Paczkomatów InPost przekraczała 10 770 urządzeń na koniec 2020 r. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)