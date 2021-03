Osiedle Park Południe ma w ofercie ponad 140 mieszkań, z czego nowy etap to 92 mieszkania o metrażach od 30 m2 do 64 m2, liczące 1, 2 lub 3 pokoje. Ceny lokali zaczynają się od 6 400 zł za m2. W przypadku osiedla Zielony Widok do sprzedaży trafiło 58 mieszkań. Dostępne są lokale w metrażach od 28 m2 do 88 m2. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 7 100 zł za m2, podano.

"W gdańskiej ofercie Robyg ma ponad 500 mieszkań w różnych dzielnicach i na atrakcyjnie zlokalizowanych osiedlach. Każda inwestycja posiada starannie zaprojektowane, obszerne tereny zielone, dostęp do usług i infrastruktury publicznej oraz doskonałą komunikację z centrum Gdańska. Popularne metraże i bardzo atrakcyjne ceny to ważne atuty dla klientów, którzy cenią także kameralny charakter i niską zabudowę wielu z naszych inwestycji. Już planujemy kolejne pule mieszkań, które wejdą do sprzedaży w najbliższych miesiącach" - powiedziała dyrektor sprzedaży i marketingu Robyg w Gdańsku Anna Wojciechowska, cytowana w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2020 r. Robyg zakontraktował 2 567 lokali.

(ISBnews)