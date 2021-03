"Złożenie dokumentu informacyjnego do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie to kolejny krok, który poczyniliśmy w procesie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji spółki Punch Punk. Mamy nadzieję, że debiut będzie możliwy w drugim kwartale. Aktualnie koncentrujemy się na realizacji bieżących projektów, m.in. prowadzimy prace nad dwoma tytułami własnymi, tj. Moonshine VR oraz AIDA, dla której gotowa jest wersja demonstracyjna alfa" - powiedział prezes Krzysztof Grudziński, cytowany w komunikacie.

Jednym z nadrzędnych celów Punch Punk jest stworzenie bogatego portfolio produktowego, co realizuje poprzez produkcję gier własnych oraz projektów na zlecenie z gatunku przygodowych, pierwszoosobowych i narracyjnych, dedykowanych na wszystkie popularne wśród graczy platformy, tj. PC, PlayStation 4, Xbox, Nintendo Switch oraz PS VR. Współpraca z zewnętrznymi podmiotami i tworzenie gier na zlecenie (tzw. work for hire), równolegle do produkcji własnych, jest elementem strategii, który ma zapewnić większą dywersyfikację wpływów finansowych w spółce, podano także.

"W nawiązaniu do tego, w 2020 roku, Punch Punk podpisało sześć umów typu work for hire, w zakresie realizacji projektów: 'Fishing Adventure VR', 'Drug Dealer VR', 'Barn Finders VR', 'Godzilla VR', 'Eggs VR' oraz 'Yach Mechanic Simulator' na PC (2019 rok). Wśród dotychczas wydanych autorskich gier studia są natomiast 'This is the Zodiac Speaking', która trafiła do sprzedaży w drugiej połowie minionego roku oraz 'Apocalipsis: Harry at the End of the World', wyróżniona przez prestiżowy Guardian jako jedna z 10 najciekawszych gier indie na świecie" - czytamy także.

Harmonogram produkcji własnych spółki na lata 2022-2023 zakłada wydanie gier "Moonshine VR" oraz "AIDA".

"Do końca marca zamierzamy oddać wersję demonstracyjną gold master gry 'AIDA'. Na tej podstawie, w ramach programu 'Kreatywna Europa', na nasze konto, do końca czerwca 2021 r., powinna wpłynąć kwota 137 tys. euro – tj. około 631 tys. zł w ramach podpisanej umowy dofinansowania. Pracujemy także nad narzędziem do efektywnego tworzenia unikalnej warstwy artystycznej oddającej stylistykę komiksową w grach 3D o roboczej nazwie COSMOS, które zostanie wykorzystane m.in. w grze 'Moonshine' w wersji na PC i VR. Dofinansowanie na ten cel otrzymaliśmy z sektorowego programu GameINN" - dodał prezes.

Punch Punk Games w minionym roku przeprowadziło emisję akcji, w ramach której pozyskało około 1,5 mln zł. Harmonogram realizacji celów emisyjnych został rozpisany do końca 2023 roku. Kluczowe założenia z tym związane obejmują m.in. ukończenie gry "Moonshine VR" (pierwsza połowa 2023 r.) i jej wydanie na platformy PS VR, Htc Vive, Oculus Quest, przeniesienie do VR gier z portfolio grupy PlayWay, zakup IP do rozpoznawalnego tytułu oraz rozbudowę działu wydawniczego VR i portingowego, podsumowano w materiale.

Punch Punk Games to studio założone w 2017 roku, które koncentruje się na grach o oryginalnej oprawie wizualnej połączonej z silną narracją i filmowym stylem opowiadania. Celem PPG jest zbudowanie studia klasy Indie Premium.

(ISBnews)