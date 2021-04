"Zamknięcie sesji przez indeks WIG powyżej szczytu ze stycznia to bardzo pozytywny sygnał. Jest szansa, że uda się zakończyć 3-miesięczną konsolidację wybiciem w górę" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS Tomasz Czarnecki.

Oznaczałoby to zmianę trendu średnioterminowego na wzrostowy i - w ocenie Czarneckiego - otworzyłoby drogę do wzrostu WIG do poziomu 64 tys. pkt.

"Znaleźliśmy się na poziomie oporu, który już kilkukrotnie zatrzymał wzrosty. Dziś mieliśmy relatywnie niskie obroty, co sugeruje, że sprzedających na rynku nie było zbyt wielu. To także pozytywny sygnał i być może tym razem uda się wybić w górę" - dodał Czarnecki.

Początek notowań przyniósł wzrost indeksu WIG20 o niemal 1 proc., do niemal 2.025 pkt. W miarę upływu sesji popyt słabł i kiedy po 13 indeks dużych spółek wybił się w dół ze śródsesyjnej konsolidacji, wydawało się, że dzień zamknie się na minusie. Jednak po otwarciu rynku w USA, gdzie sesja zaczęła się od zdecydowanych wzrostów, a indeksy S&P 500 i Dow Jones Industrial wspinały się na najwyższe poziomy w historii, nastroje na GPW poprawiły się. W ciągu ostatniej godziny WIG20 zyskał niemal 10 pkt. i zakończył sesję powyżej środowego zamknięcia.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX zyskiwał ok. 0,3 proc. i podobnie jak amerykańskie indeksy zmierzał po kolejny rekord wszech czasów. W USA S&P 500 zyskiwał 0,9 proc., Dow Jones Industrial zwyżkował 0,8 proc., a technologiczny Nasdaq szedł w górę 1,1 proc.

"Sesja generalnie była dość spokojna i dopiero pod koniec, po serii dobrych danych makro z USA, które napędzają wzrosty na tamtejszym rynku, także na GPW obudził się popyt" - powiedział Czarnecki.

"Za zmianą trendu na wzrostowy przemawia także fakt, że na naszym rynku nie ma dużego wyboru aktywów, które byłyby relatywnie tanie. Na pewno nie należą do nich nieruchomości, które ostatnio przyciągały kapitał. Być może teraz inwestorzy zwrócą większą uwagę na GPW" - dodał analityk DM BPS.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 wzrósł 0,36 proc. do 2.019,29 pkt., najwyższego poziomu od trzech miesięcy. WIG zwyżkował 0,22 proc. do 60.279,93 pkt. Poprzednio na wyższym poziomie indeks zakończył sesję w lipcu 2019 roku. Indeksy spółek o niższej kapitalizacji, które ostatnio regularnie notowały kolejne maksima w ramach długoterminowych trendów wzrostowych, tym razem nieznacznie straciły na wartości. mWIG40 zniżkował o 0,1 proc. i zakończył notowania na 4.478,40 pkt., a sWIG80 spadł 0,04 proc. do 19.283,10 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1 mld zł, z czego 790 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Z 15 indeksów sektorowych zwyżkowało w czwartek jedynie pięć. O 2,7 proc. zwiększył wartość WIG-Górnictwo, o czym przesądziła zwyżka KGHM o 2,8 proc. Akcje miedziowej spółki, której sprzyjają wysokie bieżące notowania surowca i jeszcze bardziej optymistyczne prognozy, kosztowały 201,2 zł. Od historycznego szczytu z początku roku notowania dzieli niecałe 15 zł.

Trend wzrostowy kontynuuje indeks WIG-Paliwa, który w czwartek zyskał 2,33 proc. i zakończył sesję na najwyższym poziomie od 52 tygodni. Wchodzące w skład indeksu akcje PKN Orlen zwyżkowały 2,7 proc. do 67,38 zł, a notowania PGNiG poszły w górę o 2,3 proc. do 6,902 zł. Na zamknięciu sesji akcje PGNiG zanotowały 52-tyg. maksimum. Trzy wymienione spółki (KGHM, PKN, Lotos) były liderami wzrostów w indeksie WIG20.

Z kolei najsłabiej wypadł w czwartek indeks WIG-Odzież, który stracił 1,7 proc. Spadek wartości wskaźnika wynikał przede wszystkim z przeceny akcji LPP o 2,44 proc. Odzieżowa spółka, najsłabsza w WIG20 w czwartek, dzień wcześniej notowana była na najwyższym poziomie od 52 tygodni.

Najwyższy kurs od roku zanotowało także PGE. Lider branży energetycznej zyskał 0,14 proc. Na zamknięciu akcje spółki kosztowały 8,442 zł, mimo że po starcie notowań kurs spadł poniżej 8,10 zł.

Spośród spółek z indeksu mWIG40 wzrostem o 5,24 proc. wyróżniły się akcje Banku Handlowego. W trakcie sesji Citigroup, większościowy akcjonariusz Handlowego, poinformował, że zamierza wyjść z segmentu detalicznego na 13 rynkach, w tym z polskiego. Na zamknięciu sesji akcje Handlowego kosztowały 43,15 zł i były najdroższe od ponad roku.

Największe straty w indeksie mWIG40 ponieśli akcjonariusze Banku Millennium. Bank poinformował o utworzeniu w wynikach za pierwszy kwartał 2021 r. rezerw związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 512 mln zł i spodziewanym ujemnym wyniku netto w pierwszym kwartale 2021 r. Notowania akcji banku spadły o 3 proc. do 3,80 zł.

W gronie spółek o mniejszej kapitalizacji, wchodzących w skład sWIG80, liderem wzrostów było Ferro - notowania poszły w górę o niemal 7 proc. do 29,20 zł. Kolejne historyczne maksimum zanotowały walory R22, po zwyżce o 4,44 proc. do 56,50 zł.