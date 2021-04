"Wierzymy w dynamiczne odbicie polskiej gospodarki wraz z ograniczeniem efektu COVID-19. Liczymy, że powrót do normalnej działalności będzie możliwy w drugiej połowie 2021 roku. Będziemy przygotowani, żeby być beneficjentami tego wzrostu. Ambicją zarządu jest znaczące poprawienie w perspektywie 2021 wyniku finansowego względem roku 2020, a następnie powrót grupy kapitałowej na stałą ścieżkę długoterminowego wzrostu, wzorem lat poprzedzających kryzys spowodowany pandemią COVID-19. Narzędziem realizacji tego celu będzie nowa strategia grupy kapitałowej VRG, nad którą zarząd prowadzi zaawansowane prace" - napisał Jaworski w liście do akcjonariuszy, dołączonym do raportu rocznego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2020 roku wyniosły 853,7 mln zł i były o około 20% niższe, niż w historycznie rekordowym dla grupy roku 2019, podkreślił.

"Na spadek przychodów bezpośredni wpływ miały ograniczenia w handlu stacjonarnym. Wynikały one z decyzji administracyjnych, podejmowanych w związku z przebiegiem sytuacji epidemicznej w kraju. Pomimo, że przez niemal jedną czwartą roku grupa mogła prowadzić sprzedaż wyłącznie w kanale online, udało się zrealizować scenariusz bazowy zakładający spadek przychodów na poziomie do 25% rok do roku" - wskazał prezes.

Skonsolidowana strata netto wyniosła 48,2 mln zł, wobec 64 mln zł zysku w roku 2019.

"W zakresie planów otwarć grupa nie przewiduje zmian w posiadanej powierzchni handlowej netto w stosunku do stanu na koniec 2020 roku. Nadal planowane jest zamykanie nierentownych sklepów, w szczególności w segmencie odzieżowym, co spowoduje zmniejszenie jego powierzchni o 2% r/r oraz rozwój w segmencie jubilerskim (zwiększenie powierzchni o 7% r/r). W przypadku marki Wólczanka zostaną otworzone nowe większe salony o powierzchni 150 m2, które pozwolą pokazać poszerzony asortyment tej marki" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Na koniec 2020 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej grupy zmniejszyła się o 2,4% r/r do 53 tys. m2. Spadek powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 3,9% do 42 tys. m2, natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 3,6% do 11 tys. m2, podano w sprawozdaniu zarządu.

"Zaplanowane na rok bieżący nakłady inwestycyjne w kwocie 18 mln zł w istotnej części przeznaczone zostaną na otwarcia nowych salonów przede wszystkim marki W. Kruk, oraz rozwój infrastruktury i systemów IT" - czytamy dalej.

Grupa podtrzymała plany w zakresie dalszych wzrostów sprzedaży w kanale online, a udział tego kanału w całości sprzedaży może wynieść ponad 20%, podano także.

Zarząd VRG nadal podtrzymuje, że kontynuowanie działań związanych ze strategią budowy Domu Marek i przyspieszeniem rozwoju poprzez działania akwizycyjne dotyczące silnych i rozpoznawalnych marek odzieżowych i jubilerskich, możliwe będzie dopiero po ustąpieniu pandemii koronawirusa i ustabilizowaniu się sytuacji rynkowej, podsumowano.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2020 r. wyniosły 853,71 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 1993 r.

