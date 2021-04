"Sprzedaż eksportowa jaj w skorupkach wyniosła 64 mln (w I kw. 2020: 81 mln), co stanowi 23% całkowitej liczby sprzedanych jaj (w I kw. 2020: 34%)" - czytamy w komunikacie.

Na 31 marca 2021 r. całkowite stado spółki wynosiło 8,08 mln sztuk wobec 7,96 mln rok wcześniej. Stado niosek zwiększyło się do 6,67 mln sztuk wobec 6,5 mln sztuk rok w I kw. 2020 r.

Średnia jednostkowa cena sprzedaży jaj wzrosła o 47% r/r i wyniosła 0,087 USD/szt.

Liczba jaj przetworzonych w I kw. 2021 roku spadła o 26% r/r i osiągnęła 112 mln. Spółka wyprodukowała 653 tony suchych produktów jajecznych i 2 922 ton płynnych produktów jajecznych (w I kw. 2021 r.: odpowiednio 837 ton i 3 783 tony).

Ilość sprzedanych suchych produktów jajecznych wyniosła 736 ton (w I kw. 2021 r.: 909 ton), z czego wyeksportowano 462 ton, czyli 63% (w I kw. 2021 r.: 729 ton, 80%). Ilość sprzedanych płynnych produktów jajecznych wyniosła 2 927 ton (w I kw. 2021 r.: 3 616 ton), z czego sprzedaż eksportowa wyniosła 796 ton, tj. 27% (w I kw. 2021 r.: 1 656 ton, tj. 46%), podano także w materiale.

Średnia cena suchych produktów jajecznych wzrosła o 12% r/r do 4,57 USD/kg (w I kw. 2021 r.: 4,07 USD/kg); średnia cena płynnych produktów jajecznych wzrosła o 11% r/r do 1,55 USD/kg (w I kw. 2021 r.: 1,4 USD/kg), podano również.

"W I kw. 2021 roku spółka koncentrowała się na efektywności operacyjnej i zwiększaniu marż. Struktura sprzedaży została dostosowana do sytuacji rynkowej na Ukrainie i za granicą, co tłumaczy przesunięcie z eksportu na sprzedaż lokalną. Widoczne są oznaki ożywienia rynku po gwałtownym spadku w poprzednich dwóch latach, co znajduje również odzwierciedlenie w wynikach spółki w okresie sprawozdawczym" - skomentował prezes Ovostar Borys Bielikov, cytowany w komunikacie.

Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to firma agroprzemysłowa z Ukrainy. Zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.

(ISBnews)