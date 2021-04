"1. Walne zgromadzenie spółki ustala dzień dywidendy (D) na dzień 5 lipca 2021 roku.

2. Walne zgromadzenie spółki ustala dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 12 lipca 2021 roku" - czytamy w projekcie uchwały.

W marcu br. Radpol zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 2,3 mln zł z zysku netto za 2020 r., wynoszącego 5,59 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,06 zł na akcję.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 132,6 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)