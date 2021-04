"2 mld zł przychodów to jest nasz plan i chcemy, żeby w tym roku to nie był tylko plan; jest na to duża szansa. Myślę, że w tym roku te 2 mld zł osiągniemy" - powiedział Figat podczas konferencji prasowej.

"Portfel zamówień wskazuje na trend istotnego wzrostu sprzedaży, którego oczekujemy w 2021 roku i kolejnych latach. Naszą ambicją jest być w czołówce firm [w Polsce] pod względem przychodów" - dodał wiceprezes Maciej Korniluk.

Portfel zamówień Grupy Polimex-Mostostal (pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów) wynosił ok. 5,32 mld zł na koniec 2020 r. Wartość ta dotyczy kontraktów zawartych oraz kontraktów, w przypadku których nastąpił wybór oferty grupy.

"To wyzwanie, by ten portfel utrzymać na koniec 2021 r. i robimy, co możemy, by tak się stało. Mamy kilka miliardów w ofertowaniu i mam nadzieję, że pozwolą utrzymać portfel na podobnym poziomie i że na trwałe wejdziemy na 2 mld zł rocznie przychodów. Na tyle jest nasza grupa 'skrojona', na tyle jesteśmy zorganizowani" - powiedział Figat.

Z prezentacji wynika, że wartość aktualnie ofertowanych projektów to ok. 9,9 mld zł brutto wraz z konsorcjantami, z czego na grupę przypada ok. 7,3 mld zł brutto.

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 615 mln zł w 2020 r.

