"My jako bank, który przez 18 lat spełniał wymogi wypłaty dywidendy mamy nadzieję, że zapowiedziany przez KNF na połowę roku przegląd polityki dywidendowej pozwoli na zastosowanie metody selektywnej - by odróżnić te banki, które przez wiele lat prowadziły strategię dywidendową, zbilansowanego ryzyka od tych, które postawiły na wzrost, który z natury rzeczy wiąże się z większym ryzykiem. I że to selektywne podejście będzie promować te banki, które zarówno w dobrych, jak i w złych czasach mają profil ryzyka umożliwiający dzielenie się zyskiem zarówno z inwestorami, ale tak naprawdę - co pokazuje polski rynek kapitałowy - dzielenie się zyskiem z OFE i tymi, którzy w OFE oszczędzają na emeryturę" - powiedział Sikora podczas telekonferencji.

W lutym br. prezes informował, że Bank Handlowy stać na wypłatę dywidendy.

W połowie grudnia ub. roku KNF podała, iż uznaje za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w II połowie 2021 r. będzie przedstawione po dokonaniu analizy sytuacji finansowej sektora bankowego w I półr.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 60,9 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)