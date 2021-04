We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej jednostkowy zysk netto wyniósł 18,65 mln zł w 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 25,51 mln zł wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,67 mln zł w 2020 r. wobec 6,99 mln zł rok wcześniej.

"Poziomy sprzedaży 'Green Hell' spowodowały, że rok 2020 był rekordowym pod względem zrealizowanych wyników finansowych. Wartość przychodów ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wyniosła 37 671 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. (6 986 tys. zł) oznacza wzrost o 439% r/r. Wartość zysku netto w 2020 r. wyniosła 22,4 mln zł, co w porównaniu z 2019 r. (137 tys. zł) oznacza wzrost o 16238% r/r. Istotny wpływ na poziom wyniku netto w całym 2020 r. miało ujęcie w księgach rachunkowych niegotówkowych kosztów związanych z przewidywanymi premiami pieniężnymi oraz płatnościami na bazie akcji na rzecz pracowników, współpracowników i członków zarządu spółki. Powyższe spowodowało wzrost kosztów wynagrodzeń w drugim półroczu 2020 r. o kwotę 7,4 mln zł, z czego 6 mln zł dotyczyło stricte programu motywacyjnego na lata 2020-2022" - napisali członkowie zarządu z prezesem Krzysztofem Kwiatkiem w liście do akcjonariuszy.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka przeniosła się w kwietniu 2021 r. na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od sierpnia 2018 r.

(ISBnew)