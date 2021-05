Zysk operacyjny wyniósł 4,61 mln zł wobec 3,56 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 6,54 mln zł wobec 5,48 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 25,06 mln zł rok wcześniej.

"W minionym kwartale największy udział (35,9%) w strukturze przychodów GK Aplisens miał rynek polski, gdzie zrealizowano sprzedaż na poziomie 9,3 mln zł (-2,1% r/r). Przychody z rynku UE (28%) osiągnęły wartość 7,3 mln zł (19,3% r/r), natomiast z WNP 7,1 mln zł (-10,8% r/r), co stanowi 27,4% sprzedaży ogółu grupy. Największy wzrost przychodów (58% r/r) odnotowano na rynkach pozostałych (8,6%), gdzie zrealizowano sprzedaż na poziomie 2,25 mln zł. Najbardziej perspektywicznym rynkiem spośród rynków pozostałych pozostają: Turcja, Korea Południowa, Pakistan, Tajwan, Chile i Australia oraz w dłuższej perspektywie USA" - czytamy w komunikacie.

Aplisens liczy, że jeszcze I półroczu 2020 r. spółce uda się uzyskać certyfikaty dla przetworników ciśnienia na rynkach USA i Kanady. Ich otrzymanie może mieć przełożenie na wzrost skali działalności grupy na innych rynkach, między innymi na Bliskim Wschodzie, gdzie w niektórych branżach wymagane są wspomniane certyfikaty.

"W I kwartale 2021 wróciliśmy do poziomów wyników wypracowanych w rekordowym 2019 roku. Grupa kapitałowa Aplisens odnotowała wzrost (r/r) parametrów operacyjnych, a także wszystkich najważniejszych wskaźników rentowności. Dostrzegamy poprawę nastrojów panujących na rynku, która znajduje odzwierciedlenie w większej liczbie zamówień. Jest to szczególnie odczuwalne w krajach UE. Na rynku polskim wypracowaliśmy zbliżony poziom sprzedaży w stosunku do ubiegłorocznego. Co, patrząc przez pryzmat trwającej trzeciej fali pandemii, oceniam jako dobry wynik. Wciąż dużym wyzwaniem, w kontekście realizacji strategii 2020-22, pozostają dla nas rynki WNP. Osłabienie siły nabywczej gospodarki rosyjskiej i powolne wychodzenie ze spowolnienia gospodarczego wywołanego COVID-19 , a także niepewna sytuacja polityczna na Białorusi i Ukrainie wpływają negatywnie na poziom sprzedaży. Na ten moment trudno ocenić, kiedy sytuacja ulegnie zmianie" - skomentował prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 3,79 mln zł wobec 3,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 108 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)