Robyg rozważa wyemitowanie w terminie do 30 czerwca 2021 r., w ramach programu do maksymalnej kwoty 500 mln zł, niezabezpieczonych obligacji do kwoty 150 mln zł, przy czym kwota może zostać podwyższona na podstawie decyzji spółki, podał Robyg. Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił do 5 lat od dnia emisji.

Oferującym w ramach programu emisji obligacji będzie mBank oraz Bank Pekao, z którymi spółka zawarła stosowną umowę, podano. "Jednocześnie zarząd spółki informuje, iż w związku ustanowieniem nowego programu emisji obligacji, zostanie rozwiązana (w tym w wyniku wypowiedzenia): 1. Umowa emisyjna w przedmiocie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 200 000 000 zł z dnia 21 czerwca 2016 roku, zawartą pomiędzy Robyg S.A. i Bankiem Pekao S.A.; 2. Umowa emisyjna w przedmiocie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 400 000 000 zł z dnia 8 lutego 2018 roku, zawartą pomiędzy Robyg S.A., Bankiem Pekao S.A., Pekao Investment Banking S.A. oraz Santander Bank Polska SA (d. Bank Zachodni WBK S.A.); oraz 3. Umowa emisyjna w przedmiocie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 100 000 000 zł z 23 października 2019 r. (ze zm.), zawartą pomiędzy Robyg S.A. i mBankiem" - czytamy w komunikacie. Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2020 r. Robyg zakontraktował 2 567 lokali. (ISBnews)