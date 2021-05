Od początku czwartkowej sesji WIG20 stopniowo piął się do góry. Indeks na pół godziny przed zamknięciem handlu pokonał poziom 2.200 pkt., widziany ostatnio jako dzienne maksimum 2 stycznia 2020 r. WIG20 zakończył notowania 1,97 proc. nad kreską, na poziomie 2.207,47 pkt., trzeci raz z rzędu poprawiając swoje ponad roczne maksimum. Według cen zamknięcia, indeks blue chipów jest najwyżej od 18 listopada 2019 r.

Swoje 3-letnie szczyty czwartą sesję z rzędu poprawiły WIG i mWIG40, rosnąc odpowiednio: o 1,51 proc. do 65.400,51 pkt. i o 0,6 proc. do 4.853,61 pkt.

Do ich grona dołączył sWIG80, przerywając trwającą cztery sesje serię lekkich spadków. Indeks małych spółek wzrósł o 0,95 proc. ustanawiając nowe blisko 14-letnie maksimum na 20.507,63 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW, główne krajowe indeksy rosły najmocniej wśród swoich europejskich odpowiedników. Niemiecki DAX rósł o mniej niż 0,1 proc., amerykański S&P 500 szedł w górę o 0,3 proc., a technologiczny Nasdaq zwyżkował o 0,2 proc.

Obroty na GPW wyniosły 2,6 mld zł, z czego blisko 2,4 mld zł przypadło na spółki z WIG, w tym 2 mld na WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach KGHM (316 mln zł), Pepco (266 mln zł), oraz PKO BP (221 mln zł).

W ujęciu sektorowym traciły jedynie 3 z 15 indeksów, w tym najmocniej energetyka - o 1,4 proc., po ponad 4 proc. wzroście poprzedniego dnia.

Zdecydowanie najmocniej rosły leki - o 8 proc. Kolejne były media, rosnąc o 4,3 proc. Notowania producentów gier poszły w górę o 2,5 proc., a telekomów i banków po 2,6 proc.

W WIG20 wzrostom przewodził CD Projekt. Kurs producenta "Cyberpunka" wzrósł o 8,6 proc. do 175,5 zł, przy obrotach blisko 200 mln zł. W środę spółka podała, że jeden z głównych akcjonariuszy, Michał Kiciński, zwiększył zaangażowanie do 10,36 proc.

Po ok. 3-3,5 proc. rosły notowania JSW - do 36,3 zł, najwyżej od lutego 2021 r., Cyfrowego Polsatu - do 30,7 zł, najwyżej od stycznia 2021 r., PKO BP - do 39,29 zł, najwyżej od listopada 2019 r., Pekao - do 93,76 zł, najwyżej od roku.

Po blisko 3 proc. wzrosły notowania Santandera i PZU, które poprawiły roczne maksima odpowiednio do 265,7 zł i 36,17 zł.

Najwyżej od roku znalazł się także PKN Orlen, rosnąc o 2 proc. do 78,28 zł.

KGHM, na którym obroty były najwyższe (316 mln zł) poszedł w górę o 0,6 proc. do 200,00 zł.

Sesję pod kreską zakończyło 5 spółek, przy czym najmocniej, bo o 2 proc. zniżkowało PGE. Pozostałe spadki nie przekraczały 0,6 proc.

Pepco, które na środowym debiucie zwyżkowało o ponad 12 proc., oddało część wzrostów tracąc 2 proc. do 44 zł.

W mWIG40 wzrostem o 10 proc. wyróżnił się Biomed-Lublin. Wyraźnie zwyżkowały także notowania Millennium - o 5,7 proc. do nowego rocznego maksimum na 4,9 zł, a także Wirtualnej Polski - o 4,4 proc., nieznacznie poprawiając rekord do 119 zł.

Najmocniej tracił LiveChat Software, który zniżkował o 5,4 proc. przy najwyższych obrotach w indeksie (35 mln zł).

Zdecydowanym liderem spółek o niższej kapitalizacji był Mabion, którego wartość wzrosła o 26,6 proc. (do 61 zł za akcję), przy obrotach przekraczających 30 mln zł.

Jeden z najmocniejszych spadków na rynku, a zarazem największy w indeksie (o 6,1 proc.) zanotował BoomBit. Producent gier na komórki podał, że zysk netto w I kw. spadł do 3,9 mln zł z 6,4 mln zł przed rokiem.