Zysk operacyjny wyniósł 19,76 mln zł wobec 9,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 349,47 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 282,71 mln zł rok wcześniej.

"Na wzrost przychodów w I kwartale 2021 roku istotny wpływ miał organiczny wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach. Kluczowym rynkiem pod tym kątem pozostaje obszar Unii Europejskiej, który w I kwartale odpowiadał za 68% przychodów ze sprzedaży Grupy Selena (wobec 67% w analogicznym okresie 2020 roku). Zyskał również region Ameryki Północnej i Południowej, który odpowiadał za 8% przychodów, notując wzrost o 1 pkt proc. rok do roku" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I kwartale 2021 roku Grupa Selena wprowadziła na rynki zagraniczne pierwsze w historii grupy rozwiązanie systemowe dla profesjonalistów - standard izolacji i uszczelniania okien Tytan WINS, na bazie folii płynnych, zwiększający efektywność energetyczną budynków oraz przyspieszający prace budowlane.

Istotny obszar rozwojowy stanowi obszar zrównoważonego budownictwa, w tym kwestie Zielonego Ładu. Grupa Selena prowadzi prace badawczo-rozwojowe produktów przyjaznych dla środowiska. Polityka firmy jest odpowiedzią na sygnały rynkowe oraz zmiany legislacyjne w regulacjach chemicznych, które wyznaczają kierunki poszukiwań w zakresie nowych surowców, innowacyjnych produktów oraz nowych zastosowań, podano także.

"Po kilkunastu miesiącach pandemii możemy stwierdzić, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Wynikom sprzyjała dobra sytuacja na rynku budowlanym, która przyczyniła się do znacząco wyższego popytu na materiały budowlane niż we wcześniejszych latach. Utrzymujący się popyt pozwolił zrównoważyć niższe marże spowodowane bardzo dynamicznym wzrostem cen surowców. Co ważne, dzięki wypracowanym procedurom działania nie doświadczyliśmy poważnych zakłóceń dostaw surowców i materiałów produkcyjnych, które byłyby efektem odczuwania skutków pandemii. W skali globalnie działającej Grupy Selena sprzyjała nam również stabilizacja kursów walut, szczególnie w krajach rozwijających się" - skomentował prezes Jacek Michalak, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 5,93 mln zł wobec 8,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,38 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)