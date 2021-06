Indeks Stoxx Europe 600 zyskuje 0,3 proc.

Najmocniej zwyżkują sektory spółek ubezpieczeniowych i energetycznych.

Hiszpańska Solarpack Corporation Technologia SA zyskuje 44 proc. w reakcji na ofertę przejęcia firmy przez EQT ze Szwecji.

Meyer Burger Technology drożeje o 12 proc. Spółka podwyższyła swoje wytyczne sprzedaży na 2023 r.

Establissements Franz Colruyt NV traci 5,8 proc. po ostrzeżeniu, że spółka może zanotować spadek skorygowanego zysku w roku obrotowym 2022.

Na giełdach w Europie to już 9. z kolei sesja ze wzrostem indeksów i kolejna szansa na nowe rekordowe poziomy w reakcji na optymizm inwestorów co do ożywienia gospodarczego.

Stratedzy Barclays oceniają, że akcje spółek w Europie wciąż są atrakcyjne dla rynkowych graczy w kontekście globalnym. Dodają, że spółki w regionie mają rozsądne wyceny przy stabilnym kursie walutowym.

Tymczasem inwestorzy czekają na środową decyzję amerykańskiej Rezerwy Federalnej w sprawie polityki monetarnej.

"Nie spodziewamy się zmian stóp czy retoryki. Dyskusja dotycząca ewentualnego ograniczenia zakupów (taperingu) przewijała się w ostatnich tygodniach, jednak bez solidnego zaskoczenia rynkiem pracy, same odczyty inflacyjne nie skłonią Fed do zmian. Dane z rynku pracy z ostatnich miesięcy zaskakiwały natomiast w dół" - piszą w komentarzu rynkowym analitycy mBanku.

"Oczekiwaniom na zacieśnianie polityki mogą sprzyjać niespodzianki w górę w inflacji. Uważamy, że bieżąca inflacja nie utrzyma się, ale w kolejnych latach będzie pozostawała na poziomie wyższym niż standardowo po recesjach na zasadzie szybszy start–wyższa inflacja" - dodają.

Eksperci mBanku wskazują, że biorąc pod uwagę przesunięcie czasowe pomiędzy zdiagnozowaniem wysokiej inflacji a utrwaleniem inflacji, Fed ma dużo czasu i może spokojnie trwać przy narracji dotyczącej tymczasowego jej charakteru.

"Tym bardziej, że oczekiwania inflacyjne w ostatnich ankietach koniunktury obniżyły się" - podkreślają.

"Ponadto dziś opublikowane zostaną ekonomiczne projekcje FOMC. Kluczowa będzie mediana oczekiwanych stóp procentowych na 2023" - wskazują ekonomiści mBanku.

Na rynku walutowym euro jest po 1,2130 USD, stabilnie.

Japoński jen jest wyceniany po 110,06 za 1 USD.

Rentowność amerykańskich 10-letnich UST wynosi 1,50 proc., bez zmian.

Baryłka ropy WTI na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 72,53 USD, wyżej o 0,55 proc.

Brent na ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 74,41 USD za baryłkę, wyżej o 0,55 proc.

Złoto jest po 1.859,93 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30