"Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy spółki w wysokości 1 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy w wysokości 206 140 495,00 zł nastąpi z zysku netto spółki osiągniętego w 2020 roku, powiększonego o kwoty przeniesione z utworzonego z zysków kapitału zapasowego" - czytamy w komunikacie

Dzień dywidendy ustalono na 24 czerwca 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy na 2 lipca 2021 roku. Dywidendą objętych zostało 18 740 045 akcji spółki, podano także.

"Akcjonariusze postanowili, zgodnie z rekomendacją zarządu i rady nadzorczej, o wypłacie dywidendy w rekordowej dla Kruka wysokości. Kruk powtarza od wielu lat, że najlepsze firmy to takie, które potrafią zarówno rozwijać się, jak i równocześnie wypłacać część zysków dla swoich akcjonariuszy. Kruk będzie to już robić siódmy rok z rzędu" - skomentował prezes Piotr Krupa.

Akcjonariusze postanowili również o zatwierdzeniu nowego programu motywacyjnego dla top managementu na lata 2021-2024.

"Podstawowym warunkiem programu jest średnioroczny wzrost zysku na akcji o 15% rocznie w stosunku do bazowego EPS z 2019 roku, a więc z wyników nieobciążonych pandemią koronawirusa. Przy liczbie akcji z dzisiaj oznaczałoby to osiągnięcie przez Grupę Kruk zysku netto na poziomie minimum 559 mln zł w 2024 roku. Ostatnie miesiące, pomimo trudnego wciąż otoczenia, pokazały nasz potencjał. Wypracowane wyniki I kwartału są oparte na mocnych, gotówkowych fundamentach. Jest to przede wszystkim efekt systematycznej, konsekwentnej i wieloletniej pracy nad poprawą efektywności operacyjnej zarówno procesu polubownego, jak i sądowego. Rozwijamy narzędzia online, doskonalimy modele analityczne i statystyczne, ale też nieustannie pracujemy nad doskonaleniem procesów windykacyjnych. Chciałbym, aby Kruk dalej się rozwijał i dzielił zyskiem z akcjonariuszami" - dodał prezes.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

