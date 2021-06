Reklama

"Jestem bardzo zadowolony z podejścia do 'Mythical Showdown' po naszej stronie. Świadczy o tym, że dojrzeliśmy jako wydawca i inwestujemy tylko w przemyślane projekty, które dają realne perspektywy na zwrot z inwestycji. Chcę bardzo świadomie i krytycznie podchodzić zarówno do naszych własnych, jak i wydawanych przez Vivid Games tytułów. Pozwoli to z jednej strony oszczędzić czas i energię zespołu, z drugiej strony - skierować je do najbardziej dochodowych projektów" - powiedział Wojczakowski, cytowany w komunikacie.

"'Mythical Showdown' to rozbudowana gra z dużym potencjałem. Wyniki fazy soft launch uwidoczniły jednak miejsca, w których wymaga jeszcze poprawy. Koreański developer musi podkręcić tempo i popracować m.in. nad intuicyjnością obsługi i zaangażowaniem użytkowników" - wskazał product owner po stronie Vivid Games Wojciech Mazur.

Dodał, że w najbliższych tygodniach Vivid zamierza skupić się wraz z deweloperem nad poprawą tych aspektów rozgrywki i przeprowadzić kolejny soft launch.

"Jeśli wyniki po testach będą się pokrywać z naszymi założeniami oraz oczekiwaniami, gra zadebiutuje jeszcze w tym roku, jeśli nie, rozważymy rezygnację z dalszych prac nad projektem" - wskazał Mazur.

Poza "Mythical Showdown", Vivid Games pracuje nad kilkoma tytułami. Dzisiaj do globalnej dystrybucji trafił symulator randek "Eroblast", na III kwartał zapowiedziana jest też m.in. premiera "Real Boxing 2" na Nintendo Switch, dodano także.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)