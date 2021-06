Reklama

"Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest 47 667 885 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych przez spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLNETIA00014, które reprezentują 14,2% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do wykonywania 14,2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Cyfrowy Polsat na dzień sporządzenia niniejszego zaproszenia posiada 249 286 321 akcji Netii, reprezentujące łącznie ok. 74,29% kapitału zakładowego oraz uprawniające do wykonywania 249 286 321 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących ok. 74,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

"Harmonogram zaproszenia

Publikacja niniejszego zaproszenia: 23 czerwca 2021 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 24 czerwca 2021 r.

Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 1 lipca 2021 r.

Przewidywana data przeniesienia własności akcji nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji nabywanych za pośrednictwem KDPW: 6 lipca 2021 r." - czytamy dalej.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)