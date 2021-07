Reklama

"Mamy ambitne plany na 2021 r., a równolegle budujemy już portfolio projektów na 2022 r. W tym roku, jako INC S.A., chcemy wprowadzić na giełdę kilkanaście spółek. Natomiast jako DM INC, chcemy pozyskać finansowanie dla klientów o wartości około 100 mln zł. Co więcej rozwijamy nowe projekty, już w ciągu kilku tygodni ruszyć ma pierwsza kampania crowdfundingowa na platformie Rasiemana.com" - powiedział prezes INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.

Dotychczas w 2021 r. INC jako autoryzowany doradca w debiutach na NewConnect wspierała 3 spółki, a w całym ubiegłym roku było to 6 spółek.

Spółka podała także, że w I półroczu wzrosła jej zarówno pozycja gotówkowa (+1 mln zł, do 9,3 mln zł na koniec czerwca br.), wartość rynkowa akcji notowanych (+1,9 mln zł, do 26,6 mln zł), jak i wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów nienotowanych (+1,6 mln zł, do 6,2 mln zł).

"Otoczenie rynkowe jest coraz bardziej wymagające, jednak dzięki dywersyfikacji działalności na część usługową i inwestycyjną oraz coraz większej różnorodności projektów, jako grupa, możemy dalej dynamicznie rosnąć. Rozwijamy także działalność venture buildingową, co w niedalekiej przyszłości przełoży się na nowe projekty" - podsumował Śliwiński.

Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC, fundusz PE/VC Carpathia Capital oraz polska agencja ratingowa INC Rating.

(ISBnews)