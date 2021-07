"Wtorkowa sesja była niemal kopią poniedziałkowych notowań. Po słabej sesji w Azji i otwarciu na minusie rynków europejskich, WIG20 zanotował spadek przy niewielkiej zmienności i niskich obrotach. WIG20 w dalszym ciągu utrzymuje się w trendzie bocznym, w przedziale 2,2-2,3 tys. pkt." - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

Po otwarciu na poziomie 2.240 pkt. WIG20 spadł w ciągu pierwszych 30 minut o ponad 25 pkt., notując dzienne minimum na 2.214,24 pkt. Pozostałą część sesji indeks spędził w 10-punktowej konsolidacji. Na zamknięciu indeks znalazł się 0,72 proc. na minusie i zakończył sesję na poziomie 2.224,59 pkt. WIG spadł 0,76 proc. do 66.710,29 pkt., mWIG40 poszedł w dół 0,23 proc. do 4.832,72 pkt., a sWIG80 zniżkował o 0,23 proc. do poziomu 20.531,71 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW główne rynki znajdowały się na minusie. Niemiecki DAX spadał ok. 0,5 proc., w USA S&P 500 zniżkował 0,6 proc., a technologiczny Nasdaq Composite tracił 1,5 proc.

"Na zachowaniu naszego rynku ciążą spadki na indeksie MSCI EM, które wynikają przede wszystkim ze słabszego zachowania rynku chińskiego. Jako istotny czynnik ryzyka, prowadzący do spadku notowań, postrzegane jest zachowanie tamtejszych władz wobec spółek technologicznych. Ta słabość Chin nie przekłada się jeden do jednego na nasz rynek, ale na pewno psuje atmosferę wokół rynków wschodzących, co nie pomaga także GPW" - dodał Ryczko.

Analityk DM BOŚ zwrócił uwagę, że być może z wyraźniejszymi ruchami kursów akcji będziemy mieli do czynienia po publikacji wyników finansowych przez największe spółki sektora technologicznego w USA. Po wtorkowej sesji raporty za II kwartał opublikuje Alphabet, Apple i Microsoft.

Obroty na rynku akcji nieznacznie przekroczyły 605 mln zł, z czego 457 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Liderem obrotów był KGHM (82,5 mln zł), CD Projekt (57,9 mln zł) oraz Allegro (46,1 mln zł).

Z 15 indeksów branżowych 13 straciło na wartości - w tym WIG-Leki i WIG-Chemia zniżkowały po ponad 2 proc.

Liderem spadków było we wtorek CCC - notowania spadły o 2,3 proc. do 122,2 zł.

Po trwającym dwa miesiące wzroście notowań i trzech tygodniach konsolidacji, wydaje się, że trend na akcjach Allegro zmienił się na spadkowy. Notowania spółki spadły we wtorek o 2,1 proc. do 71,35 zł i znalazły się na najniższym poziomie od 6 lipca.

Niepowodzeniem zakończyła się próba odreagowania poniedziałkowych spadków na akcjach PGE. Choć początkowo kurs akcji znajdował się powyżej poprzedniego zamknięcia, to ostatecznie notowania spadły o 1,7 proc., kończąc sesję na 8,508 zł. Dwa dni spadków w pełni wymazały piątkowy skok notowań w górę po tym, jak PGE, Enea, Tauron, Energa i Skarb Państwa poinformowały o podpisaniu porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Wzrostem o 1,1 proc. do 33,08 zł wyróżnił się Cyfrowy Polsat. Kurs akcji znajduje się 24 grosze poniżej historycznego maksimum.

W mWIG40 liderem spadków był Mabion, którego notowania podlegają w ostatnich dniach silnym wahaniom. Kurs spadł we wtorek o 7,6 proc. do 58,20 zł. Obroty akcjami wyniosły 12,5 mln zł i pod tym względem ustąpiły w mWIG40 jedynie Bankowi Millennium (14,6 mln zł).

Po trzech sesjach wzrostów do najwyższego poziomu w historii, o 5 proc. do 266 zł, spadły notowania Comarchu.

Również 5 proc. stracił kurs akcji Biomedu Lublin i znalazł się na poziomie 8,76 zł, najniższym od niemal pięciu miesięcy.

Notowania dwóch spółek - Asseco SE i Celon Pharmy - poszły w górę o ponad 2 proc., ale w obydwu przypadkach obroty nie przekroczyły 1 mln zł.

W sWIG80, po spadku o 6,0 proc. do 1,23 zł, najniżej od 11 miesięcy znalazły się akcje Airway Medix. (PAP Biznes)