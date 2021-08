"Sytuacja na WIG20 pozostaje niezmienna i ciężko tutaj o wybicie z trwającej od początku czerwca konsolidacji między 2.200 a 2.300 pkt. Ciągle brakuje impulsu, który pomógłby obrać jeden konkretny kierunek. Choć inne europejskie indeksy wyznaczają nowe rekordy w ślad za Stanami, to nie jesteśmy odosobnieni - replikujemy zachowanie DAX, który w konsolidacji trwa jeszcze dłużej" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak.

"Na DAX układ trzech ostatnich sesji daje jednak nadzieje na wyjście górą, co może pomóc także WIG20. W czwartek krajowemu indeksowi ciążyło jednak Allegro, które traciło 3,5 proc. po publikacji wyników. W dużej mierze inwestorzy zawiedli się na tym, że nie podniesiono prognoz na drugie półrocze. Jest jeszcze kwestia wysokiej bazy z zeszłego roku, co przy obecnej wycenie nie pobudza strony popytowej" - dodał.

W gronie krajowych blue chipów najmocniej spadł kurs Allegro, które podało wyniki za II kw. Przy najwyższych obrotach na GPW (147 mln zł) kurs stracił 3,5 proc. i cofnął się do 64,19 zł, najniżej od miesiąca.

Spółka podała, że jej skorygowana EBITDA w drugim kwartale 2021 roku wzrosła rdr o 23,8 proc. do 559,9 mln zł. Zysk netto wyniósł w tym okresie 295,9 mln zł wobec 185 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wzrosły o 28,4 proc. do 1,3 mld zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 537,6 mln zł EBITDA, 288 mln zł zysku netto oraz 1,288 mld zł przychodów.

Zdaniem analityków, podtrzymanie przez Allegro prognoz dotyczących skorygowanej EBITDA na 2021 r. implikuje dość niską dynamikę wyniku w drugim półroczu. Pozytywnie oceniają z kolei obniżenie przewidywanego poziomu inwestycji.

"Dużo lepiej wygląda sytuacja na niższych segmentach rynku. Na sWIG80 i mWIG40 widać perspektywę do wybicia się górą i wyjścia powyżej poziomu z końca czerwca. To pozytywnie odbija się na indeksie szerokiego rynku, który poprawia swoje rekordy" - ocenił Nowak.

Na zamknięciu WIG wzrósł o 0,13 proc. poprawiając rekord notowań do 68.256,77 pkt. WIG20 jako jedyny poszedł w dół, stracił 0,06 proc. do 2.270,67 pkt. Indeks średnich spółek wzrósł o 0,62 proc. do 5.002,34 pkt., a od wyznaczenia nowego 3-letniego rekordu w cenach zamknięcia dzieli go 1 punkt. sWIG80 zyskał 0,28 proc. do 20.877,28 pkt.

Obroty na GPW wyniosły blisko 800 mln zł, z czego 581 mln zł przypadło na największe spółki.

W ujęciu sektorowym zwyżkom przewodziły spółki energetyczne - w górę o 2,5 proc. oraz odzieżowe - wzrost o 1,4 proc.

Traciło 5 z 15 indeksów, w tym najmocniej górnictwo - o 1,4 proc.

W WIG20 równie mocno co Allegro, jednak przy 10-krotnie niższych obrotach, spadał Mercator Medical, oddając część blisko 6 proc. środowego wzrostu.

Trzeci spadek notował KGHM - w dół o 1,8 proc. Na kurs nie wpłynął opublikowany w ostatniej godzinie sesji komunikat, że w wynikach za I poł. '21 grupa odwróci część dokonanego odpisu dot. salda pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda w wys. 1.655 mln zł.

Z kolei najmocniej zwyżkowały JSW - 3,4 proc., a także energetyczne Tauron i PGE - po 3,1 proc.

W górę po ok. 2 proc. poszły kursy CD Projektu oraz CCC.

W mWIG40 najmocniej tracił Comarch - w dół o 3,4 proc.

Przy jednych z największych obrotach na GPW o 2,4 proc. zniżkował Mabion, który dzień wcześniej wzrósł o ponad 14 proc.

2 proc. traciły także walory Grupy Kęty, która podała wyniki finansowe za II kw., zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Jak ocenił Nowak czwartkowy raport został odebrany neutralnie.

Nowak zwrócił uwagę na GPW, która po siedmiu sesjach spadków odbiła o 4,2 proc.

Po dwóch sesjach przerwy, do wzrostów wróciły notowania Alior Banku - kurs poszedł w górę o 4,2 proc. i przy drugich obrotach w indeksie wyznaczył nowe 2-letnie maksimum na poziomie 39 zł.

Drugą sesję po szacunkach wyników zwyżkował AmRest - tym razem w górę o 3 proc. Po ok. 3 proc. rosły także LiveChat Software, Enea, i XTB.

W gronie spółek o niższej kapitalizacji od rana wzrostem wyróżniał się Polimex Mostostal. Na koniec sesji kurs poszedł w górę o 8 proc. do 4,88 zł, przy najwyższych obrotach w indeksie - blisko 5 mln zł.

Po ok. 3-4 proc. rosły INC i Bogdanka, a podobne spadki zanotowały Agora i MCI Capital.

Blisko 3 proc. tracił także Unimot, który podał szacunki wyników za II kw. Spółka spodziewa się, że miała w tym okresie 16,6 mln zł skorygowanej EBITDA. Grupa podała, chociaż po pierwszym półroczu osiągnęła już 60 proc. prognozowanej na 2021 rok skorygowanej EBITDA, nie planuje na razie korekty tej prognozy w górę.