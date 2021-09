Reklama

"Jeżeli chodzi o o M&A, to jesteśmy w rozmowach z kilkoma podmiotami przede wszystkim z segmentu software. Jednak bycie w rozmowach to jedno, a finalizacja tych rozmów - to drugie. Nie możemy więc na razie podać żadnych nazw. W żadnym przypadku procesy związane M&A nie zostały przez nas odłożone" - powiedział prezes Wujec.

Dodał, że spółka nie rozważa obecnie kredytowania pod ewentualne realizacje związane z M&A.

Zdaniem prezesa, narzędzie spółki PerfectBot ma szansę na ekspansję międzynarodową.

"Ma on obecnie najwyższą skuteczność automatyzacji obsługi klienta i szacujemy ją na 50-80%. Notuje on 3 mln zautomatyzowanych rozmów w 9 dużych e-sklepach. Mamy obiecujący pipeline, uczestniczymy w kilku rozmowach. Zakładamy, że w IV kw. rozpoczniemy sprzedaż międzynarodową" - powiedział Wujec.

W marcu K2Bots.ai - spółka należąca do Grupy K2 - uruchomił rozwiązanie PerfectBot do automatyzacji obsługi klienta w sektorze retail & e-commerce. Wśród klientów znajdują się takie firmy jak 4F, Diverse czy marki należące do LPP.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 119,69 mln zł w 2020 roku.

(ISBnews)