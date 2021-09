Reklama

"Tak jak wskazywaliśmy przy okazji IPO, przestrzeń na zwiększenie rentowności naszej działalności widzimy dość sporą w stosunku do tego, gdzie byliśmy pod koniec zeszłego roku. To, co pokazaliśmy w wynikach II kwartału i półrocza potwierdza ten trend. Jest kilka czynników, które kontrybuują do tej poprawy: ciężka praca naszych kolegów z operacji, to są inwestycje w automatyzację, najbardziej gęsta sieć usług pierwszej i ostatniej mili w Polsce i cały czas zwiększająca się gęstość sieci paczkomatów" - powiedział Aleksandrowicz podczas konferencji prasowej online.

"Zakładamy, że jeszcze w kilku najbliższych kwartałach ta poprawa marży będzie miała miejsce, oczywiście już nie w takiej skali, bo widać, że r/r to poprawa o ponad 6 pkt proc. jeśli chodzi o marżę brutto i ponad 4,5 pkt proc. jeśli chodzi o wynik EBITDA. To są bardzo duże skoki. Ale widzimy przestrzeń; to [wzrost marż] się jeszcze będzie działo" - dodał.

W I poł. br. marża brutto grupy w Polsce wyniosła 57,6% wobec 50,9% rok wcześniej, zaś skorygowana marża EBITDA - odpowiednio: 45,6% wobec 39,3% rok wcześniej.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26 000 e-sprzedawców. Aplikacja mobilna spółki - InPost Mobile ma ponad 6 mln aktywnych użytkowników. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)