"Z Rafako trwa proces mediacyjny z udziałem Prokuratorii Generalnej. Na bazie postępu rozmów mogę powiedzieć, że harmonogram usunięcia usterek i powrotu do pracy bloku 25 lutego 2022 r. jest utrzymany" - powiedział Topolski podczas telekonferencji.

Potwierdził też, że Tauron nie planuje inwestycji kapitałowej w Rafako.

"Nie ziściły się informacje o zejściu Rafako z budowy" - dodał wiceprezes.

Wcześniej we wrześniu Rafako i jego spółka zależna E003B7 wezwały Nowe Jaworzno Grupa Tauron do niezwłocznego wyjaśnienia przyczyn zdarzeń, które skutkowały uszkodzeniami elementów bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno.

Na początku sierpnia Tauron Polska Energia i Rafako ustaliły, że zakończą prace naprawcze bloku o mocy 910 MW w Jaworznie do 25 lutego 2022 r. Prace będą prowadzone w rejonie komory paleniskowej. Doprowadzą one do trwałej poprawy działania bloku oraz zapewnią bezawaryjną pracę jednostki w dłuższej perspektywie czasowej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

