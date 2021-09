Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami. Analitycy oceniają, że wśród inwestorów rośnie niepewność co do rozwoju sytuacji na rynkach i w gospodarce. Dla indeksu S&P 500 to drugi z rzędu spadkowy tydzień.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,48 proc., do 34.584,88 pkt. Reklama S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,91 proc., do 4.432,99 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,91 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.043,97 pkt. Licząc od początku września Dow jest na 2,2 proc. minusie, S&P 500 stracił w tym czasie 2 proc. i jest o 2,5 proc. niżej od historycznego maksimum. Nasdaq zniżkował 1,4 proc. od początku miesiąca. „Spodziewamy się, że zmienność wzrośnie w ciągu następnego miesiąca z powodu sezonowego wzrostu niepewności inwestorów, ciągłej niepewności związanej z pandemią oraz katalizatorów polityki pieniężnej i fiskalnej” – powiedział John Marshall, szef badań nad instrumentami pochodnymi w Goldman Sachs. Marshall przytoczył dane pokazujące, że zmienność indeksu S&P 500 zwykle wzrastała o 27 proc. od sierpnia do października. „Prognozuje się, że gospodarka zwalnia pod wpływem wariantu Delta. W połączeniu ze słabymi danymi historycznymi na giełdzie we wrześniu i ciągłymi obawami o inflację, ostatnio inwestorzy stali się ostrożni” – powiedział Jim Paulsen, główny strateg inwestycyjny w Leuthold Group. W piątek większość gigantów technologicznych traciła na wartości. Facebook zniżkował 2,2 proc., a Apple i Microsoft straciły po 1,8 proc. Invesco szedł w górę o 5 proc. po tym, jak "Wall Street Journal" podał, że firma zarządzająca inwestycjami prowadzi rozmowy dotyczące połączenia z jednostką zarządzania aktywami State Street (STT). Akcje Take-Two Interactive spadły o 1,5 proc. po tym, jak BMO Capital obniżył rekomendację dla akcji spółki do „równoważ” z „przeważaj”. Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, we wrześniu wzrósł do 71 pkt. z 70,3 pkt. miesiąc wcześniej - podano we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano 72 pkt.