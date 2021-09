Reklama

"W ramach naszej koncesji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przeszliśmy do drugiego etapu prac. Najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku będziemy tam mieli wstępne prace związane z wierceniem i rozpoznaniem tego złoża. Warto pamiętać, że w każdym kraju, w którym działamy są inne, lokalne regulacje. Będziemy wiercili i czekali na rezultaty. Specyfika upstreamu polega na założeniu, że ten biznes to jest ruletka, ale my mamy obecnie techniki rozpoznawania złoża m.in. poprzez analizy zdjęć sejsmicznych. My się w ZEA spodziewamy nie tylko gazu ziemnego, ale prawdopodobnie także kondensatu" - powiedział Perkowski w rozmowie z ISBnews w kuluarach Kongresu Energetycznego we Wrocławiu.

W maju br. PGNiG podało, że rozpoczyna drugi etap prac poszukiwawczych w w Emiracie Ras al-Chajma. Spółka była wówczas na etapie uzgodnień projektowych i lokalizacji dla pierwszego otworu poszukiwawczego, który da odpowiedź na pytanie o potencjał wydobywczy koncesji.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)