Wynik EBITDA wyniósł wstępnie 29,29 mln zł wobec 2,76 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody sięgnęły 265,11 mln zł wobec 202,24 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. spółka odnotowała szacunkowo 80,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 10,15 mln zł rok wcześniej przy przychodach w wysokości 704,23 mln zł wobec 563,49 mln zł rok wcześniej.

"Szacunkowe wyniki spółki za III kwartał 2021 wykazują przychody wyższe o 31% , a zysk netto wyższy o 794% w porównaniu do III kwartału 2020 r. Narastająco za okres 9 miesięcy 2021 r. przychody ze sprzedaży były wyższe o 25%, a zysk netto był wyższy o 689% r/r. Uzyskany, kwartalny wolumen sprzedaży był zbliżony do uzyskanego w III kwartale 2020 r., natomiast narastająco za 9 miesięcy br. spółka sprzedała o 8% więcej towarów w porównaniu do ub.r." - czytamy dalej.

Wzrost wyników Stalprofil uważa za efekt dobrej koniunktury na rynku stali oraz utrzymujących się wysokich cen wyrobów hutniczych. Pomimo spadku cen, jaki miał miejsce w III kwartale br. na koniec III kwartału br. ceny wyrobów hutniczych w w/w grupach asortymentowych nadal były wyższe, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego odpowiednio o 84% i 96%.

"Zdaniem spółki, trudno przewidzieć, jak długo utrzymany zostanie obserwowany od grudnia 2020 r. roku wysoki poziom cen wyrobów hutniczych. Uzasadnieniem dla bieżących poziomów cen stali jest utrzymująca się na rynku stali równowaga pomiędzy podażą a popytem oraz wyższy niż w ubiegłym roku poziom kosztów produkcji wyrobów hutniczych, w tym kosztów podstawowych surowców (rudy żelaza, węgla koksującego i złomu) oraz kosztów energii i emisji CO2. W związku z tym, europejskie huty wprowadzają dopłaty do cen sprzedaży wyrobów hutniczych, wyrównujące ponoszone przez nie zwiększone koszty energii. Trzeci kwartał 2021 r. przyniósł korektę cen, jednak korekta ta nie była gwałtowna. Ewentualny, głębszy spadek cen wyrobów hutniczych, mógłby odbić się negatywnie na wynikach podmiotów z branży stalowej w kolejnych okresach" - podano także.

Zaprezentowane szacunkowe wyniki uwzględniają dokonane przez Stalprofil odpisy i rezerwy, w tym przecenę aktualizującą wartość zapasów do cen rynkowych oraz odpis na towary słabiej rotujące, a także rezerwy na ryzyka związane z realizacją kontraktów na budowę gazociągów, które realizuje oddział w Zabrzu.

Spółka zamierza opublikować skonsolidowany raport za III kw. 26 listopada 2021 r.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)