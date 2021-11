Indeks Dow Jones Industrial obniżył się o 0,09 proc. do 36 124,23 pkt. Z kolei S&P 500 zyskał w czwartek 0,42 proc. do 4680,18 pkt. i zakończył sesję najwyżej w historii. Historyczny rekord zanotował także Nasdaq Composite po zwyżce o 0,81 proc. do 15 940,31 pkt. Dla S&P 500 była to szósta z rzędu wzrostowa sesja, a dla Nasdaq Composite dziewiąta.

W czwartek notowania akcji wspierały dane z rynku pracy. Jak poinformował Departament Stanu, liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 269 tys. To najniższa liczba wniosków od wybuchu epidemii koronawirusa, zgodna z przewidywaniami ekonomistów.

Inwestorzy wciąż analizują podjętą w środę przez Fed decyzję o ograniczeniu skupu aktywów już w tym miesiącu.

"Inwestorzy czekali na to ogłoszenie od miesięcy. Wzmacnia ono pogląd, że ożywienie gospodarcze ma przed sobą jeszcze długą drogę, choć z niskim tempem wzrostu PKB. Ogłoszenie stopniowej redukcji skupu aktywów jest sygnałem siły gospodarki USA, co jest korzystne z punktu widzenia zysków przedsiębiorstw i rynków" – powiedział George Ball, prezes Sanders Morris Harris.

"Fed wykonał dobrą robotę, informując o swoich zamiarach z dużym wyprzedzeniem przed dzisiejszym posiedzeniem, dlatego nie widzimy panicznej reakcji na rynkach" – powiedział Lawrence Gillum, strateg ds. instrumentów o stałym dochodzie w LPL Financial.

W czwartek powodów do zadowolenia nie mieli akcjonariusze Moderny. Spółka obniżyła prognozę tegorocznych przychodów ze sprzedaż szczepionki przeciwko Covid-19 z 20 mld dol., do 15-18 mld dol. Spółka wyjaśniła, że część dostaw została przesunięta na 2022 rok, a także podała, że miała kłopoty z produkcją szczepionki. Notowania spadły o 17,9 proc.

Dzień wcześniej prognozy dotyczące sprzedaży szczepionki podniósł Pfizer.

Qualcomm zwyżkował o 12,7 proc. po lepszych niż oczekiwano wynikach sprzedaży za trzeci kwartał i mocnych prognozach na IV kw.

Akcje MGM zniżkowały na zamknięciu o 2,7 proc. po tym, jak operator kasyn ogłosił plany sprzedaży swojego kasyna Mirage w Las Vegas innemu operatorowi. Wcześniej w trakcie sesji notowania wspięły się na najwyższy poziom od 52 tygodni.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień spadły o 2,2 proc. do 79,08 dol. za baryłkę, a styczniowe futures na Brent zniżkowały o 1,8 proc. do 80,54 USD/b. (PAP)