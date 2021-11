Reklama

"W zakresie capeksu skończymy ten rok bliżej 40 mln zł, czyli poniżej naszych wcześniejszych prognoz, bo zaczynaliśmy od 50 mln zł, czy nawet 60 mln zł, ale druga połowa roku pokazuje, że nadal musimy realizować plan inwestycyjny z dużą ostrożnością, ze względu na niepewność co do najbliższych miesięcy, szczególnie na rynku motoryzacyjnym" - powiedział Szamburski podczas wideokonferencji.

W III kwartale nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 9 mln zł, a po trzech kwartałach capex znajdował się na poziomie 24,95 mln zł.

"Jesteśmy w trakcie planowania budżetu na rok 2022, więc jest za wcześnie, by mówić o konkretnym planie nakładów na przyszły rok. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z powrotem do lepszych wyników w motoryzacji, to i środki na inwestycje się zwiększą, a jeśli nie, to także w kolejnym roku będziemy musieli podchodzić do tematu konserwatywnie" - dodał prezes.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 976 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)