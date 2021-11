Reklama

"Podpisaliśmy list intencyjny z Sevenet i na razie jesteśmy w trakcie analiz, jak tę transakcję zrealizować. Widzimy duży potencjał na komplementarność naszych działalności. Dążymy do stworzenie lidera na rynku integracji" - powiedział Petrykowski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że łączne przychody po połączeniu szacowane są na poziomie 250 mln zł rocznie. "Dla Cisco w Polsce stajemy się wtedy 3 największym partnerem. Chcemy mieć kontrolę nad tym nowym podmiotem, choć niekoniecznie posiadać 100% udziałów. Jednocześnie chcielibyśmy dalej integrować rynek ten rynek" - dodał prezes.

Zdaniem przedstawicieli spółki, w Polsce jest dużo podmiotów zajmujących się integracją i proces konsolidacji będzie postępował.

"Jesteśmy na etapie prognoz i wycen. Szacujemy zakończenie transakcji na II kw. przyszłego roku. Pod koniec roku będziemy chcieli przedstawić naszą strategię i cele związane z Sevenetem" - powiedział prezes.

Na początku października Atende poinformowało, że podpisało list intencyjny ze spółką Sevenet, dotyczący rozpoczęcia działań, których zamiarem docelowym jest połączenie Sevenet i wydzielonych z Atende działalności związanych z integracją teleinformatyczną.

"Jeżeli chodzi o IV kwartał, to on należy w naszej branży tradycyjnie do najmocniejszych i mamy szansę odbudować wyniki, pomimo sytuacji, jaka miała miejsce w ubiegłym kwartale" - powiedział wiceprezes Mariusz Stusiński.

Petrykowski zwrócił uwagę, że w III kw. spółka podpisała dwie istotne umowy z firmą energetyczną o wartości 60 mln zł z możliwością zwiększenia jej do 75 mln zł i umowę podwykonawczą z Sevenet o łącznej wartości 26 mln zł. "To są umowy, które będą miały pozytywny wpływ na wyniki w najbliższych kwartałach. Poza tym w sektorze telekomunikacyjnym czekamy na rozstrzygnięcie przetargów na 5G. Mamy już przygotowane wsparcie dla operatorów" - dodał Petrykowski.

Według niego, w przyszłym roku po połączeniu z Sevenetem na rynku integracyjnym spółka będzie znacząco większym podmiotem, a dzięki temu - będzie bardziej konkurencyjna.

"Nie zakładamy, aby w przyszłym roku powtórzyły się zdarzenia jednorazowe, które miały miejsce w tym roku. Poza tym, nasze spółki zależne mocno się rozwijają i będą więcej kontrybuować do wyników" - podkreślił prezes.

Atende liczy także, że po udanym przetargu w Belgii na dostarczenie ok. 1 mln sztuk inteligentnych gazomierzy przez Apator Metrix, gdzie Phoenix Systems (spółka zależna Atende) dostarczy autorski systemem operacyjny Phoenix-RTOS, pozyska kolejne kontrakty.

"Prowadzimy rozmowy za granicą z kilkoma graczami w modelu przetestowanym właśnie w przypadku Belgii" - dodał Petrykowski.

Zdaniem Stusińskiego, w Polsce jeżeli ustawodawstwo zmotywuje firmy, żeby opomiarowanie przeszło szybciej to Atende będzie przygotowane.

"W Polsce mamy 16 mln gospodarstw domowych, ale ten czas na wdrożenie może wynieść 8-10 lat" - dodał Stusiński.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

