Reklama

"Nasz obecny 'pipeline' w podpisanych umowach, albo w tych, w których negocjacje się kończą, to jest około 10 ofert na końcówkę tego roku, jak i na I kw. 2022 r." - powiedział Śliwiński podczas wideokonferencji.

Według niego, cel spółki zakładający realizację dla klientów ofert publicznych o wartości ok. 100 mln zł w całym 2021 r. jest bliski osiągnięcia, "choć ze względu na sytuację rynkową może to się jednak nie udać".

Śliwiński powiedział także, że w tym roku brane są pod uwagę debiuty takich spółek, jak: Road Studio, Hydra Games, RenderCube, Eco5Tech i OneSolution. "Zakładamy, że może się coś przesunąć na początek przyszłego roku ze względu na ewentualną sytuację na giełdzie" - podkreślił prezes.

"Z kolei liczba spółek, których wnioski o wprowadzenie są przygotowywane - to jest ich obecnie kilkanaście" - powiedział Śliwiński.

Wśród tych spółek wymieniane są przez INC: Iron VR, Demolish Games, Olymp, Polkon, Sunday Energy, President Studio Kubota, Ignibit, Mazurska Manufaktura, EscolCa, Emplocity, Samito czy Star Space.

Grupa INC jest obecnie także autoryzowanym doradcą dla 27 spółek notowanych na NewConnect. "Zakładamy, że do końca roku jeszcze 5 może dojść i wtedy osiągniemy 32 spółki. Naszym celem na przyszły rok jest osiągnięcie 50 spółek" - powiedział prezes.

Spółka pracuje również na nową wersją CrowdConnect.

"Pracujemy nad nową platformą CrowdConnect - bardziej nowoczesną, bardziej dostosowaną do urządzeń mobilnych i nowych wymagań prawnych. Prace rozpoczęły się już I kw. br. Nowa platforma powinna wystartować w I kw. 2022 r. w okolicach lutego. Na grudzień i styczeń nie mieliśmy planowanych kampanii na platformie. Tak rozmawiamy obecnie z emitentami, aby ich oferty wprowadzić już na nową platformę" - powiedział Śliwiński.

Dodał, że wraz z uruchomieniem nowej platformy pojawią się także nowe funkcjonalności dla inwestorów. "Może nie wszystkie od razu, będziemy je wprowadzać stopniowo " - dodał prezes.

Śliwiński przypomniał, że na CrowdConnect przeprowadzonych zostało w tym roku 12 kampanii na kwotę 25,8 mln zł. "W ubiegłym roku było to 27 mln zł, więc ta kwota jest zbliżona do obecnej" - podkreślił.

Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC, fundusz PE/VC Carpathia Capital oraz polska agencja ratingowa INC Rating.

(ISBnews)