Reklama

Zmianę zatwierdzili akcjonariusze podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, a wejdzie ona w życie po zarejestrowaniu tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

"Zreorganizowaliśmy grupę kapitałową, zmieniliśmy charakter firmy i rozszerzyliśmy zakres działalności grupy o modernizację wagonów kolejowych oraz sektor OZE, w tym dewelopowanie elektrowni fotowoltaicznych i produkcję oraz sprzedaż magazynów energii w partnerstwie z naszym globalnym partnerem technologicznym, singapurską firmą Durapower. Umacniamy także naszą obecność na rynkach zagranicznych" - powiedział prezes Pozbudu - a wkrótce Compremum Łukasz Fojt, cytowany w komunikacie.

Obecnie Grupa Pozbud znana jest w branży specjalistycznych prac budowlanych (prowadzony kontrakt GSM-R o wartości 721 mln zł) i stolarki otworowej (fabryka w Słonawach). Stawia jednak mocniej na rozwój dwóch kolejnych segmentów działalności - modernizacji wagonów kolejowych oraz OZE.

"W segmencie kolejowym Pozbud podpisał w konsorcjum z partnerem pierwsze umowy z PKP Intercity na 70,6 mln zł (modernizacja 14 wagonów), a zarząd został wzmocniony doświadczonym menedżerem przemysłu kolejowego (Paweł Piotrowski). Kolejne postępowania są procedowane, a plan rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030 zakłada inwestycje, w tym inwestycje taborowe, na poziomie 19 mld zł" - przypomniała spółka.

W segmencie OZE Grupa Pozbud dewelopuje farmę fotowoltaiczną o mocy 6,6 MW i podjęła działania zmierzające do rozbudowy inwestycji do 35 MW (RB 32/2021; w weryfikacji są kolejne lokalizacje), a także zawarła porozumienie co do budowy w Polsce fabryki magazynów energii dla odbiorców europejskich, pozyskując za partnera globalnie działającą firmę technologiczną Durapower oraz specjalizującą się w rozwiązaniach typu Industrial Internet of Things (IIoT) firmę Elmodis, podsumowano w materiale.

Pozbud specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Jest notowany na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)