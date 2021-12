Na Comex w Nowym Jorku miedź drożeje o 0,12 proc. i jest po 4,3445 USD za funt.

Reklama

Od wielu miesięcy inwestorzy zadają sobie pytanie czy China Evergrande Group, najbardziej zadłużona firma deweloperska na świecie, jest "za duża, aby upaść".

Po tym, jak w tym tygodniu obligacje Evergrande zanurkowały do rekordowo niskich poziomów, deweloper i władze w Pekinie dały jasno do zrozumienia, że firma miliardera Hui Ka Yana zmierza do jednej z największych w Chinach restrukturyzacji zadłużenia.

Chociaż agencje ratingowe nie ogłosiły jeszcze oficjalnej niewypłacalności Evergrande, to agencja S&P Global Ratings wskazała we wtorek, że niewypłacalność firmy jest "nieunikniona", po wielu miesiącach zamieszania związanego z jej kłopotami finansowymi.

Kłopoty na chińskim rynku nieruchomości - zdaniem analityków - mogą wpłynąć na znaczne ograniczenie popytu na metale przemysłowe, w tym miedź.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME zyskała 90 USD i kosztowała 9.595,00 USD za tonę.