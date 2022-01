Reklama

Zawarty termsheet obejmuje ustalenia dotyczące nabycia akcji oraz dalszych planów związanych z funkcjonowaniem Detalion Games.

"Po zmianach organizacyjnych spółka ma się skupić na produkcji własnych gier z segmentu Indie oraz Indie Premium na wszystkich platformach oraz tworzenia na zasadzie wyłączności portów gier komputerowych z portfolio wszystkich spółek z grupy kapitałowej Movie Games. Zgodnie ze strategią Movie Games Detalion Games ma stać się porting housem dla grupy kapitałowej. Umożliwi to utrzymanie wysokiego potencjału rozwoju spółki oraz zapewnienie jej stałego dochodu z portowania gier na konsole jak i na PC" - czytamy w komunikacie.

"Chcemy dokonać istotnych zmian w funkcjonowaniu Detalion Games tak aby spółka miała stabilne źródło przychodów jako Porting House co pozwoli jej jednocześnie realizować własne produkcje. Mam nadzieję, że zamkniemy transakcję stosunkowo szybko i przystąpimy do realizacji nowego pomysłu na przejętą spółkę" - powiedział prezes Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Dodał, że Detalion zastąpi w grupie kapitałowej rolę MD Games, którego formuła, w - ocenie Movie Games - się wyczerpała.

Wraz z przejęciem Movie Games zobowiąże się do zapewnienia finansowania na minimalnym poziomie 0,5 mln zł dla Detalion Games, co pozwoli rozpocząć realizację nowej strategii rozwoju. Będzie to też wymagało wprowadzenia zmian organizacyjno-kadrowych.

"W 2022 roku dojdzie do fali konsolidacji różnych podmiotów [na rynku gamingowym]. Wyceny stają się atrakcyjne i duże, zdrowe podmioty o stabilnej sytuacji finansowej będą wykorzystywać nadarzające się okazje. Movie Games chce być aktywnym uczestnikiem tych procesów, ponieważ zgłasza się do nas wiele podmiotów chcących współpracować" - dodał doradca zarządu Movie Games Kamil Gemra.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

