"Podczas środowej sesji warszawskie indeksy odrabiały poniedziałkowe spadki i znalazły się w okolicach swoich średnich 200-sesyjnych, które umownie określają granicę między hossą a bessą. Moim zdaniem, o dalszej koniunkturze na warszawskiej giełdzie zadecyduje dzisiejsza decyzja FED w kwestii stóp procentowych. Jeśli FED podniesie stopy, co moim zdaniem, już teraz powinien zrobić, zaskoczy inwestorów, którzy takiej decyzji oczekują najwcześniej w marcu. W takim przypadku jutrzejszy dzień warszawskie indeksy rozpoczęłyby od luki spadkowej" – powiedział PAP Biznes analityk DM BPS, Artur Wizner.

Zdaniem analityka, jeśli FED nie zaskoczy negatywnie inwestorów, to nadzieje na kontynuację hossy mogą zostać utrzymane, a WIG20 mógłby dążyć do okolic 2.400 pkt.

"Jeśli stopy zostaną utrzymane, wzmocni to nadzieje na utrzymanie hossy. Dla WIG20 otworzyłoby to drogę w kierunku tegorocznych szczytów na poziomie 2.400 pkt. Przekroczenie tego poziomu uważam za mało realne, patrząc na utrzymujące się ryzyka w postaci zagrożenia konfliktem między Rosją a Ukrainą, skalę rozprzestrzeniania się piątej fali pandemii, która prawdopodobnie przełoży się na spadek tempa wzrostu gospodarczego w I kwartale br. Istotne są również ostatnie odczyty inflacji i wynagrodzeń w Polsce, co dla firm oznacza wzrost kosztów" – wskazał Wizner.

WIG20 zakończył środową sesję wzrostem o 1,53 proc. do poziomu 2.233,18 pkt., a WIG zyskał 1,47 proc. i wyniósł 68.035,19 pkt. Wzrosły również indeksy reprezentujące małe i średnie spółki. sWIG80 zwyżkował o 1,21 proc. do 19.598,99 pkt., a mWIG40 zyskał 1,45 proc. zamykając sesję na poziomie 5.149,96 pkt.

Obroty na szerokim rynku na środowej sesji wyniosły 1,18 mld zł, a z tego 0,89 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 2,2 proc., a francuski CAC 40 zwyżkował o 2,16 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał o 1,05 proc.

Na giełdach amerykańskich w czasie zamykania krajowego parkietu również panowały pozytywne nastroje. Nasdaq100 rósł 2,3 proc., S&P500 zwyżkował o 1,62 proc., a DJI zyskiwał 1,1 proc.

Na krajowym rynku w ujęciu sektorowym zyskało 11 z 14 indeksów. Najwięcej wzrosły: WIG Górnictwo (3,48 proc.), WIG Banki (3,02 proc.) oraz WIG Leki (2,48 proc.).

Spadły trzy indeksy sektorowe: WIG Chemia stracił 0,59 proc., WIG.GAMES zniżkował o 0,39 proc., a WIG Nieruchomości zakończył sesję na minimalnym, o 0,08 proc. minusie.

W WIG20 w czołówce największych wzrostów były spółki górnicze oraz z branży finansowej, podobnie jak to miało miejsce w połowie środowych notowań.

Najwięcej, o 6,63 proc. zyskały akcje JSW, zamykając się na 37,8 zł, przy niemal 59 mln zł obrotu. KGHM zyskał natomiast 3,18 proc. i zamknął sesję na poziomie 142,7 zł.

Spośród spółek finansowych najwięcej zyskał PKO BP (3,58 proc.) przy 107 mln obrotu. Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na powołanie Iwony Dudy na stanowisko prezesa PKO BP.

Wyraźne wzrosty zanotowały również wchodzące do WIG20 pozostałe spółki finansowe. Kurs Santander Bank Polska wzrósł o 3,21 proc., PZU poszło w górę o 2,99 proc., a Pekao zyskało 2,23 proc. przy 114 mln zł obrotu.

Spośród zniżkujących spółek z WIG20 najmocniej straciły akcje Orange Polska, zniżkując o 1,75 proc.

Słabo sesję zakończyła branża energetyczna - Tauron stracił 1,27 proc., a akcje PGE zniżkowały o 0,1 proc.

Spadły również kursy Dino i Allegro odpowiednio: o 0,44 i 0,73 proc.

W mWIG40 najmocniej zyskał ASBISc Enterprises plc., zamykając sesje na 8,13 proc. plusie. Wtorkowe walne zgromadzenie Asbisu podjęło uchwałę dot. skupu do 300.000 akcji własnych. Spółka przeznaczy na ten cel do 1.000.000 USD. Minimalna cena nabycia akcji w ramach skupu wyniesie 17 zł. Cenę maksymalną ustalono natomiast na 30 zł.

Odbicie kontynuował również Mabion, a jego kurs wzrósł o 5,63 proc. przy 10 mln zł obrotu.

W gronie liderów wzrostów były również spółki z sektora bankowego. mBank zyskał 4,65 proc., a kurs Banku Millennium wzrósł o 4,01 proc.

Spośród zniżkujących spółek ponownie wyróżniały się akcje Ten Square Games, które straciły 4 proc. przy bardzo dużych, sięgających 91 mln zł obrotach. Jak oceniają analitycy, mocny spadek kursu Ten Square Games może być okazją do zakupu akcji spółki, m.in. dzięki obniżce wyceny mnożnikowej oraz planowanym na ten rok nowym grom.

Spadki z połowy sesji powiększyły natomiast akcje Grupy Azoty, które zamknęły się na 1,72 proc. minusie. Po wtorkowej sesji zarząd Grupy Azoty Polyolefins podjął uchwałę w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do umowy na realizację projektu Polimery Police. Aneks przewiduje m.in. zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy, Hyundai Engineering, o kwotę 72,48 mln euro i wydłużenie harmonogramu realizacji projektu o 6 miesięcy.

W sWIG80 najmocniej zyskały akcje Unimotu (6,8 proc.) oraz Grodna (6,06 proc.), które było liderem wzrostów w połowie sesji.

Ponad 5 proc. wzrosły natomiast: IMC (5,69 proc.), Bank Ochrony Środowiska (5,07 proc.), TIM (5,06 proc.) oraz Captor Therapeutics (5,01 proc.).

Liderem spadków w tym segmencie rynku była Mangata, której akcje straciły na wartości 5,19 proc. jednak przy małych ok. 60 tys. zł obrotach. W gronie liderów zniżek z połowy sesji utrzymały się natomiast akcje Oponeo .pl, które na zamknięciu spadły o 3,79 proc. do 55,8 zł.

Po dwóch dniach równoważenia kursu, transakcyjny debiut na rynku NewConnect zanotowały akcje One Solution, które zakończyły sesję na poziomie 1,35 zł, co oznacza wzrost o 125 proc. w stosunku do kursu odniesienia. Zwyżce tej towarzyszyły ok. 2,2 mln zł obroty, a właściciela zmieniło 2.314 918 akcji.