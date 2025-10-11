Powołanie wojsk dronowych

W wywiadzie dla „GW” minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu był pytany m.in. o prace nad powołaniem wojsk dronowych.

– W 2026 roku Ministerstwo Obrony Narodowej pokaże pierwsze efekty - odpowiedział Berek, wskazując, że decyzji dotyczących wojsk dronowych nie wymusiły wydarzenia związane z wtargnięciem na nasze niebo rosyjskich dronów. - Rozpoczęliśmy prace wiele miesięcy temu. Wojska dronowe będą rozpoznawały i neutralizowały zagrożenia zewnętrzne, jak i będą miały charakter ofensywny. Wybrane jednostki pełniące formę laboratoriów będą podpisywały kontrakty z polskimi firmami - mówił.

System energetyczny

Minister pytany o kwestie związane z energią zapewnił, że działania rządu koncentrują się na zapewnieniu stabilności systemu energetycznego. Zwrócił m.in. uwagę, że podpisywane są umowy o wsparciu energetycznym w sytuacjach zagrożeń, a także na prace nad wzmocnieniem odporności systemu na blackout. Dopytywany o przykłady w tym obszarze Berek wskazał na zwiększanie liczby małych magazynów energii. - Jeśli będą ich setki tysięcy, to staną się istotnym elementem systemu, ponieważ zwiększą jego odporność. Mogą działać w dwie strony – magazynować energię i ją oddawać. Na końcu tej drogi jest elektrownia jądrowa, która zakłada stabilną podstawę produkcyjną prądu - mówił.

Elektrownia jądrowa

Dodał, że choć prace nad budową elektrowni jądrowej trwają od wielu miesięcy, to konieczne było naprawienie niekorzystnej umowy zawartej przez poprzedników. - Politycy PiS krytykują obecny rząd za opieszałość, ale sami nie przyznają, że odsunęli od pracy nad tą umową szefa Prokuratorii Generalnej, która miała zagwarantować ochronę polskich interesów. Już wtedy Prokuratoria krytycznie oceniała zapisy umowy, którą rząd PiS chciał zawrzeć z inwestorem amerykańskim, więc została odsunięta - przypomniał Berek, dodając, że po zmianie władzy Prokuratoria Generalna ponownie włączyła się w rozmowy, co pozwoliło na podpisanie nowej, korzystniejszej i partnerskiej umowy.

System e-rejestracji do lekarzy

Odnosząc się do kwestii systemu e-rejestracji do lekarzy zapowiedział, że w najbliższych dniach w tej sprawie będzie rozmawiał szczegółowo z nową ministrą zdrowia. - Ministerstwo chce wybrać kilka specjalizacji, a nie budować od razu ogromny, skomplikowany system, który obejmie wszystkie wizyty u wszystkich lekarzy. Potem będziemy dodawać kolejne specjalizacje i lekarzy. Mamy dużo podmiotów, które chcemy zachęcać, a nie przymuszać, do wejścia do systemu e-rejestracji - zaznaczył.

Wymiar sprawiedliwości

Z kolei działania na rzecz wymiaru sprawiedliwości - jak mówił Berek, powołując się na słowa szefa MS Waldemara Żurka - miałyby obejmować wykorzystywanie narzędzi AI w pracy sądów. W ocenie Berka, sztuczna inteligencja mogłaby przygotowywać wyroki, ale - jak podkreślił - tylko w typowych, powtarzalnych sprawach. – Nie mówimy o pełnej treści wyroku, tylko o szkicu pewnej części, która się powtarza w wielu sprawach - wyjaśnił.