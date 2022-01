Akcje Tesli tąpnęły. Udziały Elona Muska w Tesli straciły na wartości w tym roku około 30 miliardów dolarów do poniedziałkowego zamknięcia, jako że akcje spadły o 12 proc. Ale następne 12 miesięcy może być dla Muska najbardziej lukratywne w historii – ocenia CNN. Jeśli prognozy analityków się potwierdzą, Tesla będzie raportować dobre wyniki finansowe w tym roku, co przyniesie Muskowi miliardy zysku netto.

Reklama

Elon Musk nie otrzymuje żadnej podstawowej pensji ani premii pieniężnej od Tesli. Zamiast tego otrzymuje opcje na akcje, jeśli firma osiągnie określone cele finansowe i wyznaczoną wartość rynkową. Jego pakiet płacowy na 2018 rok obejmował 101 milionów opcji na akcje, które zostaną przyznane Muskowi w 12 równych transzach, w miarę jak firma będzie osiągać wyznaczone benchmarki. Jako że siedem z celów finansowych zostało do tej pory osiągniętych, Musk otrzymał już 59 mln ze 101 mln opcji w tym pakiecie.

Reklama

Analitycy spodziewają się, że Tesla osiągnie pozostałe pięć celów finansowych w tym roku, co da Muskowi wszystkie opcje, jakie może otrzymać w ramach pakietu z 2018 roku. Każda z transz opcji dałaby mu prawo do zakupu 8,4 mln akcji po okazyjnej cenie 70,01 dol. za akcję – pierwotnej cenie akcji z 2018 roku. Przy poniedziałkowym kursie zamknięcia na poziomie 930 dolarów oznacza to, że każda transza opcji dla Muska byłaby warta 7,3 miliarda dolarów, a wszystkie pięć transz łącznie – 36,3 miliarda dolarów.

Duży rachunek podatkowy… dopiero w 2027 roku

Niezależnie od tego, ile opcji Musk otrzyma w ciągu najbliższych 12 miesięcy, prawdopodobnie nie będzie musiał płacić od nich żadnych podatków przez około pięć lat. To dlatego, że będzie musiał zapłacić podatek od opcji dopiero wtedy, gdy kupi dodatkowe akcje. A prawdopodobnie zrobi to dopiero wtedy, gdy opcje będą blisko terminu wygaśnięcia. Tak jak to zrobił w zeszłym roku, kiedy wykorzystał 22,9 mln opcji na akcje, które miały wygasnąć w sierpniu 2022 r., przez co jego rachunek podatkowy za zeszły rok osiągnął rekordową wysokość 11 mld dolarów.

Tąpnięcie akcji

Obecnie największym problemem dla Muska jest to, że akcje Tesli mają wyjątkowo kiepski początek roku. Mimo to, Forbes ocenia aktualną wartość netto Elona Muska na 241 miliardów dolarów. Tesla jest warta więcej niż 10 największych producentów samochodów na świecie, mimo że odnotowuje znacznie mniejszą sprzedaż niż każdy z nich.

Według wielu analityków ostatnie spadki akcji Tesli to tylko tymczasowe niepowodzenie. Akcje Tesli odwróciły podobną tendencję spadkową na początku 2021 roku i zakończyły rok wzrostem o 50 proc.