Liczba akcji, które mają być nabyte w ramach zaproszenia do sprzedaży akcji własnych Kernel Holding to 3 375 000 o łącznej wartości 189 mln zł, czyli ostateczna cena to 56 zł za sztukę, podała spółka.

Reklama W połowie stycznia Kernel Holding ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 3 780 000 akcji własnych spółki. Zapisy były przyjmowane w dniach 21-27 stycznia br. Przewidywany dzień rozliczenia nabycia akcji to 3 lutego 2022 r. Buy-back jest przeprowadzany za pośrednictwem spółki zależnej Kernela - Etrecom Investments Limited. Podmiot pośredniczący w zaproszeniu to Ipopema Securities. Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 5 647,15 mln USD w r.obr. 2020/2021 (zakończonym 30 czerwca 2021). (ISBnews)