"Początek nowego tygodnia nie przyniósł rozstrzygnięć odnośnie kierunku, w którym zamierza podążać warszawska giełda. Z jednej strony wzrosty są blokowane przez ryzyko większej przeceny na rynkach bazowych oraz ryzyko rozpoczęcia wojny na Wschodzie, z drugiej zaś, przeciwko spadkom są sygnały analizy technicznej. Indeks WIG skutecznie broni się na ważnych wsparciach, tj. szczytach z końca 2017 roku oraz linii trendu wzrostowego rozpoczętego w marcu 2020 r." – powiedział PAP Biznes analityk DM BPS, Artur Wizner.

Reklama

Dodał, że być może wtorkowa decyzja w sprawie stóp procentowych wprowadzi więcej zmienności na rynku. Rynek oczekuje kolejnej podwyżki stóp procentowych o 50 pb i w tym świetle - w opinii analityka - duże znaczenie dla koniunktury na GPW będzie miało zachowanie spółek z sektora bankowego.

Reklama

Najbliższe posiedzenie RPP odbędzie się we wtorek 8 lutego, a konferencja prezesa NBP zaplanowana jest na najbliższą środę, 9 lutego na 15.00. Konsensus PAP Biznes zakłada podwyżkę stóp o 50 pb.

"Jeśli spodziewana podwyżka nie przełoży się na kontynuację wzrostów akcji banków, będzie to oznaczać, że ruch ten był już w cenach. Ważne opory na indeksie WIG Banki znajdują się w okolicach 9.650 pkt., a ich pokonanie zanegowałoby możliwość ukształtowania formacji podwójnego szczytu (jedna z formacji zakończenia trendu wzrostowego –PAP). Dobra kondycja banków może z kolei dać pozytywny impuls dla całej giełdy" – powiedział Wizner.

Analityk wskazał również, iż po raz kolejny indeksowi WIG20 ciążyły w poniedziałek walory CCC, które straciły 6,17 proc.

"Po pokonaniu wsparcia na poziomie szczytów z połowy 2020 roku (okolice 74 zł) kurs tych akcji otworzył sobie drogę w kierunku dołka z października 2020, który znajduje się w okolicach 40 zł. Niestety zarówno technika, jak i sytuacja fundamentalna, a konkretnie znaczący poziom zadłużenia, nie sprzyjają notowaniom tych akcji" – powiedział Wizner.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję spadkiem o 0,14 proc. do 2.171,62 pkt., WIG zniżkował o 0,09 proc. do 67.090,36 pkt., a sWIG80 spadł o 0,44 proc. do 19.710,29 pkt. Minimalny, bo 0,07-proc. wzrost do 5.229,31 pkt. zanotował mWIG40.

Obroty na szerokim rynku były niskie i wyniosły 0,95 mld zł, z tego 0,85 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje. DAX rósł o 0,9 proc., a francuski CAC 40 zwyżkował o 1 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał o 0,64 proc.

Na giełdach amerykańskich w czasie zamykania krajowego parkietu panowały umiarkowanie pozytywne nastroje. Nasdaq100 rósł o 0,35 proc., S&P500 zwyżkował o 0,25 proc., a DJI był na 0,2-proc. plusie.

W ujęciu sektorowym zyskało 6 z 14 indeksów. Najwięcej wzrosły WIG Energetyka (2,29 proc.), WIG Media (1,07 proc.) oraz WIG Informatyka (0,98 proc.).

Najmocniej straciły WIG Leki (-1,42 proc.), WIG Chemia (-1,01 proc.) oraz WIG Budownictwo (-0,95 proc.).

W WIG20 mocne od początku sesji były akcje Asseco Poland, które zamknęły poniedziałkowe notowania na 2,47-proc. plusie.

Mocną drugą część sesji miały natomiast akcje spółek energetycznych, z których PGE zyskało 3,19 proc. (najwięcej w WIG20), a Tauron wzrósł o 2,02 proc. Jak poinformował w poniedziałek p.o. prezesa Grupy Tauron, Artur Michałowski, do połowy tego roku spółka chce zamknąć wewnętrzną reorganizację związaną z przygotowaniem wydzielania konwencjonalnych aktywów wytwórczych.

Ponad 1-proc. wzrosty zanotowały również PGNiG (1,98 proc.) oraz JSW (1,29 proc.).

Liderem spadków w WIG20 były akcje CCC, które straciły 6,17 proc. do 61,4 zł i ustanowiły nowe 52-tygodniowe minima.

Słabo zachowywały się również spółki paliwowe, z których Lotos spadł o 2,51 proc., a kurs PKN Orlen zniżkował o 0,61 proc.

Na ok. 1-proc. minusach sesję zakończyły największe pod względem kapitalizacji banki (PKO BP oraz Pekao), choć w pierwszej fazie poniedziałkowych notowań spadki były wyraźnie większe i np. na PKO BP sięgały ok. 3 proc.

Po spadku o 0,38 proc. do 35,04 zł w okolicach historycznych minimów zamknęły się akcje Allegro, a notowaniom tym towarzyszyły największe na rynku obroty sięgające 142 mln zł.

W mWIG40 najmocniej zyskały akcje Polenergii (5,96 proc.), jednak zwyżkom tym towarzyszyły małe, sięgające 0,154 mln zł obroty.

Mocno urosły również Kęty (4,03 proc.), DataWalk (3,37 proc.) oraz akcje Kruka (2,48 proc.).

Liderami spadków w tym segmencie rynku były natomiast Huuuge (-3,76 proc.), Pepco Group (-3,74 proc.) oraz akcje Grupy Azoty (-2,29 proc.).

Spośród spółek z sWIG80 najmocniej zyskał Auto Partner (4,01 proc.) oraz Cognor Holding (3,72 proc.).

Najmocniej zaś straciły akcje ML System (-5,09 proc.) oraz R22 (-4,61 proc.).