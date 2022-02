Reklama

Oznacza to:

- wzrost poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2022" (zrealizowanej do 31 stycznia 2022 r.) o około 48,77% w porównaniu do tego samego okresu roku 2021, tj. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2021", według stanu rezerwacji na dzień 31 stycznia 2021 r., kiedy dla tego okresu 2021 roku zanotowano 64 483 rezerwacje,

- spadek poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2022" (zrealizowanej do dnia 31 stycznia 2022 r.) o około 9,06% w porównaniu do tego samego okresu roku 2019 (rok 2019 był okresem rekordowych z punktu widzenia spółki wyników finansowych m.in. w zakresie poziomu przychodów ze sprzedaży i zysku netto, jak również rekordowy z punktu widzenia rozwoju i sytuacji ekonomicznej szeroko rozumianej branży touroperatorskiej), tj. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2019", według stanu rezerwacji na dzień 31 stycznia 2019 r., kiedy dla tego okresu 2019 roku zanotowano 105 495 rezerwacji, podano.

"Zarząd spółki nadmienia, że wartość sprzedanej oferty ujmowana jest w przychodach ze sprzedaży spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie od kwietnia 2022 roku do października 2022 roku. Rolą informowania o przedsprzedaży oferty spółki jest wypełnienie wielomiesięcznej luki informacyjnej pomiędzy momentem zawarcia transakcji sprzedaży a faktycznym momentem wykazania przychodów ze sprzedaży i zwiększenie częstotliwości publikowanych informacji sprzedażowych pomiędzy terminami publikacji raportów okresowych" - podsumowano w komunikacie.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

