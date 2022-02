Reklama

Reklama

Pierwszeństwo objęcia nowych akcji mają dotychczasowi akcjonariusze zgodnie z parytetem 8:1, co oznacza, że osiem obecnych akcji Stilo Energy uprawnia do nabycia jednej nowej akcji, podano.

Zarząd Stilo Energy podkreśla, że ostatnie zmiany prawne na rynku fotowoltaiki i rosnące ceny energii będą wpływać na wzrost znaczenia klientów biznesowych. Jednocześnie, instalacje PV oraz pompy ciepła to rozwiązania ograniczające koszty zarówno dla firm/zakładów produkcyjnych, jak i właścicieli domów.

"Przyjęta zmiana systemu rozliczeń prosumentów z net-meteringu na net-billing nie zachwyciła klientów indywidualnych, ale chwilowo pobudziła ich popyt. Od grudnia ub.r. obserwujemy, jak zainteresowanie mikroinstalacjami ponownie wzrosło. Ale jasnym jest, że ta dynamika ponownie wyhamuje w marcu. Klienci chcą zdążyć zgłosić swoją instalację do przyłączenia do sieci przed kwietniem. Spodziewaliśmy się, że taka sytuacja nastąpi. Ponadto naszą uwagę zwróciły także prognozowany wzrost cen prądu - do 2030 koszt jego wytwarzania ma wzrosnąć o 61% - oraz gazu. Jako jedni z pierwszych na rynku dostrzegliśmy częściowo związany z tym rosnący potencjał segmentu klientów biznesowych. W przypadku nowych instalacji PV to oni wkrótce będą główną siłą napędową naszego rynku. Dlatego chcemy, by Stilo Energy w pełni wykorzystało ten trend tak, jak w poprzednich latach skorzystało z rosnącej popularności mikroinstalcji dla gospodarstw domowych. Już teraz realizujemy projekty budowy elektrowni fotowoltaicznych na potrzeby przedsiębiorców, którzy chcą ograniczyć koszty energii. Chcemy, by takich zleceń w naszym portfolio było coraz więcej" - powiedział prezes Stilo Energy Jarosław Król, cytowany w komunikacie.

"Dzięki środkom z nowej emisji będziemy mogli kontynuować te działania na szerszą skalę, a także rozbudować ofertę produktową dla klientów indywidualnych - bowiem wiele wskazuje, że w najbliższej przyszłości trend pomp ciepła czy ładowarek samochodowych jeszcze zyska na znaczeniu. W naszej ocenie podjęcie tych kroków przyczyni się do dalszego rozwoju i wzmocnienia pozycji rynkowej spółki" - dodał.

Dniem ustalenia prawa poboru był 21 stycznia 2022 roku. Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych zaplanowano na 9 marca 2022 r. Przydział akcji serii N nastąpi do 23 marca 2022 r.

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie został Millennium Dom Maklerski, zakończono.

Stilo Energy działa na rynku komercyjnych instalacji fotowoltaicznych w Polsce realizując w 2020 r. blisko 500 instalacji miesięcznie na obszarze całej Polski. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)