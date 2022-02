Reklama

"Z czysto finansowego punktu widzenia, współczynnik wypłacalności, który bank zanotował na koniec IV kw. powyżej 20% stwarza przestrzeń do wypłaty 100- proc. dywidendy za 2021 rok" - powiedziała Bożek podczas telekonferencji.

"Otrzymaliśmy z KNF indywidualny bufor stress-testowy dla banku i on pokazuje, że bank rzeczywiście ma zdolność do wypłaty 100-proc. dywidendy za 2021 rok to jest niewątpliwie bardzo dobra informacja. Natomiast banki oczekują indywidualnego potwierdzenia i rekomendacji nadzoru finansowego w zakresie możliwości wypłaty 100% zysku. Takiej informacji jeszcze nie otrzymaliśmy" - dodała.

Jak przypomniała, zwyczajowo zarząd banku rekomenduje podział zysku po zaudytowanych wynikach, które są publikowane w marcu, po dyskusji i rekomendacji rady nadzorczej i po walnym zgromadzeniu, które odbywa się w czerwcu.

Wstępny jednostkowy zysk netto banku (zysk do podziału) za 2021 rok wyniósł 745,7 mln zł i był wyższy o 587,7 mln zł od zysku za 2020 rok.

Współczynnik wypłacalności (TCR) wyniósł 20,1% na koniec IV kw. 2021 r.

Strategia banku na lata 2022-2024 zakłada kontynuację wypłaty dywidendy w wysokości minimum 75% zysku netto, pod warunkiem uzyskania zgody regulatora.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 61,85 mld zł na koniec 2021 r.

