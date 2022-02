Reklama

Reklama

"Oferta obejmuje publiczną subskrypcję do 2 500 000 nowo wyemitowanych akcji spółki oraz publiczną sprzedaż do 1 000 000 istniejących akcji należących do jedynego akcjonariusza spółki. Cena maksymalna w ofercie została ustalona na 68 zł za akcję. W oparciu o ustaloną cenę maksymalną można szacować, że całkowita wartość oferty publicznej Vortex Energy może wynieść do ok. 238 mln zł" - czytamy w komunikacie dotyczącym prospektu.

Oferującym akcje sprzedawane w ofercie jest VH Invest, który posiada 100% akcji spółki. Po przeprowadzeniu oferty - w przypadku objęcia wszystkich nowych akcji - akcjonariusz ten będzie posiadać 65% akcji Vortex Energy.

Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą do 150 mln zł. Wpływy netto z oferty zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych spółki związanych z rozwojem portfela projektów OZE.

Po przeprowadzeniu oferty spółkę i oferującego obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji przez okres 360 dni od dnia pierwszego notowania, podano także.

Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 17-24 lutego 2022 r. Okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych to 18-24 lutego 2022 r. do godz. 17:00. 25 lutego br. przewidziano opublikowanie informacji o ostatecznej cenie akcji oferowanych, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Przydział akcji oferowanych zaplanowano na 3 marca 2022 r. a oczekiwany pierwszy dzień obrotu akcjami nowej emisji na gpw to ok. 16 marca 2022 r.

Funkcję pośredniczącego w ofercie publicznej i prowadzącego księgę popytu wśród inwestorów instytucjonalnych pełni Santander Bank Polska.

W I-III kw. 2021 r. Vortex Energy odnotował 27,66 mln zł zysku netto wobec 4,08 mln zł straty netto rok wcześniej przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 41,12 mln zł wobec 4,24 mln zł rok wcześniej, podano także w prospekcie.

Vortex Energy jest jednym z pionierów sektora OZE w Polsce i posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i realizacji projektów farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych na terenie Polski i Niemiec.

(ISBnews)