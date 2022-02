O godz. 9.10 WIG20 spadał o 8,2 proc. do 1.870 pkt., WIG traci 6 proc. do 59.100 pkt., sWIG80 idzie w dół o 6,6 proc. do 17.500 pkt., a mWIG40 zniżkuje o 2,4 proc., przy czym wiele spółek z indeksu pozostaje w fazie równoważenia.

W WIG20 najmocniej taci LPP - spada o 23 proc.

Po ok. 11-12 proc. spadają CCC, Allegro i Mercator.

Notowane w indeksie banki i spółki paliwowe tracą między 6 a 10 proc.

Na całym rynku rośnie jedynie 5 spółek, przy czym ich zmiany są niewielkie.