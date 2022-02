Reklama

"Działalność Światłowód Inwestycje (S-I) jest dla nas kluczowa, ponieważ obejmuje rozwój niezwykle dla nas istotnej infrastruktury światłowodowej. Dla przypomnienia, S-I wybuduje co najmniej 1,7 mln nowych zasięgów FTTH i to w miejscach o niezwykłej atrakcyjności inwestycyjnej, gdzie nie ma zbyt wiele istniejącej infrastruktury. To da Polakom dostęp do światłowodu, a nam okazję do sprzedaży naszych usług. Dlatego obecny 50% udział w S-I jest dla nas ważny i dzisiaj nie przewidujemy sprzedaży tych udziałów" - powiedział Kunicki podczas chatu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Dodał, że operator obecnie zwiększa tempo rozwoju infrastruktury.

"Ponieważ dalsze inwestycje w FTTH będzie realizować spółka Światłowód Inwestycje, podczas gdy bezpośrednie nakłady inwestycyjne Orange Polska realokujemy w rozwój sieci 5G. Dziś czekamy na rozpoczęcie aukcji na sprzedaż częstotliwości do świadczenia usług 5G i to jest super ważny pierwszy krok w planach rozwoju 5G na szeroka skalę" - dodał CFO.

Ocenił, że obraz 5G operatora zmieni się bardzo, gdy będzie w posiadaniu licencji na pasmo dedykowane tej technologii.

"Z niecierpliwością oczekujemy na aukcję na to pasmo. Obecnie oferujemy 5G na paśmie, w którym również jest technologia 4G Najważniejsze, na co czekamy, jeśli chodzi o 5G, to aukcja częstotliwości na tzw. pasmo C. Posiadanie tego pasma i pewnie zobowiązania pokryciowe, które będą temu towarzyszyć będą kluczowe dla naszych planów" - zaznaczył Kunicki.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

