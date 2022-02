Reklama

"Dom Development nabył od Giovanni Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 100% udziałów w następujących spółkach z Grupy Buma: Buma Development sp. z o.o., Buma Management sp. z o.o., Buma Development 22 sp. z o.o., Buma Development 21 sp. z o.o., Buma Development 20 sp. z o.o., Buma Development 12 sp. z o.o., Buma Development 8 sp. z o.o., zaś Dom Construction Sp. z o.o., podmiot w 100% zależny od Spółki, nabyła 100% udziałów w Buma Contractor 1 sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

Ponadto zawarto umowę przedwstępną nabycia 100% udziałów w RSKK sp. z o.o. za kwotę 9,6 mln zł, zgodnie z którą umowa przeniesienia własności RSKK sp. z o.o. zostanie zawarta w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku, po spełnieniu warunków zawieszających.

W skład aktywów spółek będących przedmiotem transakcji wchodzą grunty inwestycyjne na terenie Krakowa o potencjale wybudowania 1 370 lokali, projekty w budowie z 224 lokalami oraz 51,5 mln zł gotówki, przy zadłużeniu z tytułu kredytów bankowych na poziomie 1,9 mln zł.

"Łączna wartość transakcji to 209,5 mln zł. Składają się na nią zakup udziałów w spółkach Grupy Buma za kwotę 151,4 mln zł oraz 58,1 mln zł z tytułu przejęcia pożyczek udzielonych przez sprzedającego nabytym spółkom. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Dom Development S.A." - czytamy dalej.

Dzięki transakcji Dom Development umacnia swoją pozycję w Krakowie, gdzie prowadzi działalność od przejęcia w lipcu 2021 r. kontrolnego pakietu Sento. Z uwzględnieniem spółek mieszkaniowych Buma, bank ziemi Grupy Dom Development w Krakowie ma potencjał budowy 2 097 lokali, podkreślono.

"Kraków to ważne centrum biznesowe, o silnym rynku pracy, z wysokimi wynagrodzeniami. Jednocześnie to ważne centrum akademickie i popularna destynacja turystyczna dla podróżujących z Polski i z zagranicy. Przejmując udziały w spółkach mieszkaniowych z Grupy Buma skokowo umacniamy naszą pozycję w Krakowie, zyskując nie tylko 224 lokale w budowie ale i bank ziemi pozwalający na budowę 1 370 lokali. W połączeniu z potencjałem nabytego w 2021 roku Sento S.A. oznacza to trzecią pozycję na krakowskim rynku - łączna sprzedaż obu firm w 2021 roku wyniosła ponad 500 mieszkań. To świetny punkt startu do dalszego rozwoju i umacniania pozycji rynkowej w tym mieście. Co szczególnie ważne, dzięki kadrze zarządzającej i zespołom firm włączonych do Grupy Dom Development zyskujemy partnerów doskonale znających lokalny rynek i uwarunkowania" - skomentował prezes Dom Development Jarosław Szanajca, cytowany w komunikacie.

"Cieszy nas fakt wejścia w skład grupy kapitałowej Dom Development, która jest czołowym deweloperem w Polsce. Jestem przekonany, że łącząc siły, możemy wzmocnić pozycję na krakowskim rynku i zaoferować klientom szerszą i bardziej atrakcyjną ofertę. Wejście w skład Grupy Dom Development to także zwiększone możliwości zakupu gruntów, a tym samym większy potencjał podażowy a także dostęp do know how lidera rynku" - dodał prezes Buma Management Grzegorz Dworecki.

Dom Development to deweloper mieszkaniowy notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2021 r. sprzedał 4 066 lokali.

(ISBnews)