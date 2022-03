WIG20 we wtorek spadł o 1,64 proc., do 1967,01 pkt. Z kolei WIG we wtorek spadł do 60 030,88 pkt., a więc stracił 1,82 proc.

Główny indeks warszawskiej giełdy WIG20 we wtorek spadł o 1,64 proc., do 1967,01 pkt. Reklama Z kolei tzw. indeks szerokiego rynku, czyli WIG, we wtorek spadł do 60 030,88 pkt., a więc stracił 1,82 proc.