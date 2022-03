Reklama

2 marca spółka podała, że zidentyfikowane obszary potencjalnego ryzyka w związku z wojną: to m.in. utrata pracowników lub dostawców, opóźnienie świadczonych przez podwykonawców usług; trudności z dostępnością materiałów budowlanych oraz wzrost ich cen; wstrzymanie realizacji inwestycji budowlanych/ brak nowych inwestycji ze względu na sytuację geopolityczną; nadmierne wahania kursów walutowych i wzrost kosztów finansowania inwestycji oraz trudności w dostępie do finansowania - co może mieć wpływ na tempo produkcji elementów prefabrykowanych, a w konsekwencji na realizowane kontrakty.

Zarząd informował, że miejsca pracy w spółkach zależnych opuściło 102 pracowników pochodzenia ukraińskiego, ale że nie odnotował znaczących zakłóceń w obszarach związanych z produkcją i łańcuchem dostaw.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 952,33 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)