Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 417 punktów, czyli 1,23 proc. i wyniósł 34.480,76 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,23 proc. i wyniósł 4.411,67 pkt. To trzeci dzień wzrostów tego indeksu z rzędu.

Nasdaq Composite wzrósł o 1,33 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.614,78 pkt.

"Nastroje są teraz prawie całkowicie zależne od geopolityki, a rynek zdaje się ignorować inne wydarzenia. Jak było widać wczoraj, rynki są gotowe do rajdu przy każdej pozytywnej wiadomości, lecz potem następuje wyprzedaż, gdy inwestorzy uzmysłowią sobie, że obie strony są dalekie od uzgodnienia zawieszenia broni i końca wojny" - powiedział Fawad Razaqada, analityk w ThinkMarkets.

"Rynek jest wciąż bardzo wrażliwy i sentyment może się zmieniać w mgnieniu oka. Jeśli niepewność i wysokie ceny surowców utrzymają się, to będzie bardzo trudne otoczenie do zwalczania inflacji i dla zysków firm. Jeszcze nie jestem zbyt optymistycznie nastawiony wobec przyszłości" - powiedział Peter Garnry, szef strategii ds. akcji w Saxo Bank A/S.

Wraz ze wzrostami cen ropy zwyżkowały podczas czwartkowej sesji na Wall Street spółki paliwowe - Occidental Petroleum rósł o 8 proc., a Exxon Mobil o 1,5 proc.

Dollar General zwyżkował o 3 proc. po tym, jak sieć dyskontów zaprognozowała lepszą niż oczekiwano całoroczną sprzedaż.

Accenture spadał o 1,5 proc., mimo że kwartalny zysk na akcję wyniósł 2,54 USD wobec oczekiwanych 2,37 USD.

Produkcja przemysłowa w USA w lutym wzrosła o 0,5 proc. mdm. Oczekiwano +0,5 proc. mdm, wobec +1,4 proc. miesiąc wcześniej. Przetwórstwo przemysłowe wzrosło o 1,2 proc. mdm. Prognozowano +1 proc., wobec +0,1 proc. miesiąc wcześniej, po rewizji z +0,2 proc.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 214 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 220 tys. wobec 229 tys. poprzednio, po korekcie z 227 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,419 mln w tygodniu, który skończył się 5 marca. Analitycy oczekiwali 1,48 mln wobec notowanych poprzednio 1,49 mln, po korekcie z 1,494 mln.