"Dynamiczny, a przede wszystkim efektywny wzrost nie zostanie osiągnięty bez poprawy wewnętrznych procesów i zakrojonej na szeroką skalę transformacji obszaru IT, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, jak chmura obliczeniowa czy otwarta bankowość. W usprawnienia technologiczne mające na celu wsparcie rozwoju biznesu i dwukrotne przyspieszenie tempa wdrażania nowych rozwiązań bank planuje zainwestować łącznie ok. 1,5 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Zapowiedziano "gruntowną zmianę" technologii wykorzystywanych w banku w celu umożliwienia skalowania biznesu - IT@Scale. Na inwestycje w IT@Scale ma zostać przeznaczone 500 mln zł do 2025 r.

"Inwestycje w rozwiązania technologiczne dla Klientów i biznesu do 2025 r. - 1 mld zł" - czytamy w prezentacji poświęconej strategii.

Bank zapowiedział, że wprowadzi nowy model operacyjny skoncentrowany na jakości oraz zoptymalizuje wszystkie 38 kluczowych procesów end-to-end. Na moment publikacji strategii rozpoczęto już optymalizację dziewięciu z nich. W tym celu wykorzystane zostaną narzędzia eksploracji procesów (ang. process mining), zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) i sztuczna inteligencja.

"Bank zwiększy też wykorzystanie potencjału posiadanych danych. Zaawansowane narzędzia analityczne wykorzystujące nowoczesne technologie takie jak chmura obliczeniowa, big data czy sztuczna inteligencja w procesach decyzyjnych wesprą rozwój biznesu, zwiększą jakość obsługi oraz efektywność działania" - czytamy dalej w komunikacie.

Planowane jest także wprowadzenie nowego modelu pracy opartego na skalowanym Agile. Inicjatywa Agile@Scale została uruchomiona od stycznia 2022 r.

Jak podał bank, strategia zakłada m.in. osiągnięcie wskaźnika zwrotu na kapitale (ROE) na poziomie ok. 12% oraz wskaźnika kosztów do dochodów - na max. 48% do 2025 r. Skupia się na rozwoju organicznym, przy zachowaniu odpowiedzialnego podejścia do zarządzania ryzykiem.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 131,78 mld zł na koniec 2021 r.

